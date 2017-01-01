Yıldırım: Terörist silahını olay yerinde bırakıp uzaklaştı

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya yılbaşı kutlamaları sırasında düzenlenen ve en az 39 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının failini arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İstanbul'da bazı yaralıları ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, saldırganın silahını olay yerinde bıraktığını ve kargaşadan yararlanarak uzaklaştığını söyledi.

Başbakan, "Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve bir polisimizi şehit ediyor. Daha sonra da içeri girerek, rastgele her tarafa kurşun yağdırmak suretiyle bu kadar insanımızın ölümüne vesile oluyor, ölümünü gerçekleştiriyor. Daha sonra silahını olay yerinde bırakıp, kargaşadan yararlanarak olay yerinden uzaklaşıyor. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor" dedi.

Yıldırım ayrıca, saldırganın Noel Baba kostümü giydiği iddialarının da doğru olmadığını belirtti.

Saldırıda 4'ü ağır 69 kişi de yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaşanan bu saldırıların bölgedeki olaylardan bağımsız olmadığını söyledi.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız. Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte, mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir" dedi.

Öte yandan, saldırıda yaşamını yitirenlerin 35'inin kimliği belli oldu. Doğan Haber Ajansı'na (DHA) göre, hayatını kaybedenlerin en az 24'ü yabancı uyruklu, 11'i de Türkiye vatandaşı.

Hürriyet'te yer alan haberde, yaşamını yitirenlerden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın 10 Aralık'ta 45 kişinin hayatını kaybettiği Beşiktaş saldırısından sağ kurtulduğu ancak Reina saldırısında hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Saldırıda yaşamını yitiren turizm şirketi çalışanı 47 yaşındaki Ayhan Arık da İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Hayatını kaybedenler arasında yedi Suudi Arabistan vatandaşı da bulunuyor. Ayrıca 10 Suudi vatandaşı da yaralandı.

DHA, ayrıca ölenlerin dördünün Iraklı, ikisinin Hindistan vatandaşı olduğunu bildirdi. DHA'ya göre ayrıca, ölenler arasında birer Kanada, Suriye, İsrail, Tunus, Irak ve Lübnan vatandaşı da bulunuyor.