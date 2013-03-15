Yıldırım: Telekom'un halka arzına ara verdik

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türk Telekom'un yüzde 6.68'inin halka arzı konusuna ara verdiklerini, şimdilik gündemde olmadığını söyledi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Türk Telekom'daki kamuya ait hisselerden yüzde 6.68 payın halka arzı konusuna ara verdiklerini ve halka arzın şu anda gündemde olmadığını söyledi.

Bakanlar Kurulu Türk Telekom'un toplam yüzde 6.68 hissenin halka arz yöntemiyle gerçekleştirilmesi ve işlemin 31 Aralık 2013'e kadar tamamlanmasına karar verirken, konuya yakın kaynaklar, Türk Telekom'un yüzde 6.68 hissesinin halka arzının Şubat ayında planlandığını belirtmişlerdi.

Yıldırım, "Orada biraz ara verdik. Şimdilik gündemimizde değil. Hazırlık her zaman var, hazırlıksız olmaz; ama onun uygulamaya geçme kararı ayrı bir şey. Bu yıl içinde olup olmayacağına dair bir tarih vermeyelim isterseniz ama şu anda gündemde değil" diye konuştu.

Özelleştirme gündemine, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ihalesi gerçekleşip onay aşamasına gelmiş bazı varlıklarda oluşan fiyatları düşük bulduğuna dair Şubat başında yaptığı açıklama damgasını vurdu. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından İstanbul 1.ve 2. köprü ve bazı otoyolların özelleştirme ihalesi Mart ayında iptal edildi.

İptalin ardından üzerinde çalışılan, köprü ve otoyolların parçalar halinde satılması, şirketleşip halka arz edilmesi veya gelir ortaklığı senedi ihracı yöntemlerine de değinen Yıldırım, "Bu konudaki düşüncemiz çok açık. Öncelikli konumuz bunun vatandaşa gelir ortaklığı şeklinde verilmesi. Bu modelin en kısa en verimli, kamu adına, hisse alacak vatandaşlar adına faydalı model neyse ona çalışılıyor. Zamanlaması; 'hukuki altyapı nasıl olacak, uygulama aşamaları nasıl olacak' konuları çalışıldıktan sonra ortaya çıkar ama süreç başladı" dedi.



Turkcell'de süreç sona ermedi



Turkcell'de ortaklardan Çukurova grubu ile Rus Altimo arasında devam eden davada hukuki sürecin henüz sona ermediğini söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Şirkete SPK kanununa göre bağımsız üye atamaları da yapıldı. Bundan sonraki süreci artık ortaklığı temsil eden üyeler bir araya gelip, Genel Kurul da dahil tüm konuları, bugüne kadar tıkanıklık yaşanan tüm meseleleri çözmek için çalışacaklar. Bizim görüşümüz belli: Türkiye'de telekomünikasyon iletişim sektörünün sağlıklı büyümesi, 2023 hedeflerinin tutturulması için bütün firmalarımıza gereken desteği vereceğiz; bugüne kadar verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Türkiye'de faaliyet gösteren, bu ülkenin kalkınmasına, refahına katkı sağlayan, istihdam oluşturan, katma değer sağlayan herkes, bu kanunlara göre çalışıyorsa başımızın üstünde yeri var. (Çukurova'nın Altimo'ya yapacağı ödeme) O tamamen ticari bir şey.. Kime ne para verileceğini bankalar oturup konuşurlar."



3. havalimanı ihalesine 17 firma talip



Aralarında TAV Havalimanları, IC İçtaş, Alman Fraport, Limak İnşaat ve AIC Grup'un da yer aldığı çok sayıda firmanın ilgilendiği ve son teklif verme tarih 3 Mayıs olan İstanbul 3. Havalimanı ihalesi için şartname alan firma sayısının 17'ye ulaştığını da açıklayan Yıldırım, "Bu firmalardan şartnameyle ilgili değişiklik talepleri de sürekli geliyor; inceleniyor, uygun cevaplar veriliyor. Süre uzatımı talepleri de geliyor ama şu anda gündemimizde değil" dedi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nın sonsuza kadar kullanılabileceği gibi bir anlayışı havayolu şirketlerinin terk etmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Bu güne kadar iyileştirmeler yapıldı, trafik hacmi arttırıldı. Bu sene de tekrar arttırıldı. Yeni fiziki imkanların oluşturulması, seyrüsefer ile ilgili yeni uygulamaların devreye girmesi çalışmaları her geçen gün devam ediyor; ama kapasite sınırsız değil. Herkesin buna göre planlama yapması lazım. Eğer öyle olsaydı zaten yeni havalimanına ihtiyaç olmazdı" dedi.