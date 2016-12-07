Yıldırım, Tataristan'da konuştu: Hava soğuk olsa da gönüller sıcak

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un Türkiye'ye geleceğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek, konuları daha detaylı değerlendireceğiz" dedi. Yıldırım, sıcak karşılama için teşekkür ederken “Her ne kadar dışarıda hava soğuk olsa da gönüller sıcak” dedi.

Başbakan Yıldırım ve Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov, Kazan Kremlin Sarayı'nda baş başa görüştü. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Rusya ziyaretini değerlendiren Yıldırım, Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ile görüşmesinde, Türkiye-Rusya arasında son bir yılda bozulan ilişkileri düzeltme yolunda önemli konuları ele aldıklarını belirtti. Yıldırım, bu bağlamda, iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesinin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, kültür ve turizm alanı başta olmak üzere birçok alanda, bölgesel konularda işbirliğinin daha da artırılarak devam ettirilmesi yönünde karar aldıklarını anımsattı.

Daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildiğini anlatan Yıldırım, kendisiyle Türkiye-Rusya ilişkileri, Suriye ve Irak gibi bölgesel konuları görüşme fırsatı bulduklarını belirtti.

“Türkiye'ye gelecek”

Ziyaretinin ikinci gününde, Tataristan'ın başkenti Kazan'daki dostlarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Başbakan olduğum süre içerisinde Moskova ziyaretinden hemen sonra ilk ziyaretimi buraya gerçekleştirdim. Sayın Cumhurbaşkanının, Kazan'ın daha doğrusu Tataristan'ın gelişmesi için ortaya koyduğu gayreti, çalışmayı ve Türk yatırımcılara gösterdiği teşviki bizatihi yakından görme fırsatı buldum. Cumhurbaşkanı Sayın Minnihanov, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek, bu konuları daha detaylı değerlendireceğiz. Sıcak ev sahipliği için çok teşekkür ediyoruz. Her ne kadar dışarıda hava soğuk olsa da gönüller sıcak. Bunun için çok teşekkür ederim.”

"Türk şirketleri modern üretim sergiliyorlar"

Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ise Başbakan Yıldırım'a, Rusya Federasyonu ziyareti kapsamında zaman ayırarak Kazan'a geldiği için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Kazan'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Minnihanov, "Onun gösterdiği yolda inşaat şirketleri burada faaliyete başladı. Bu bina da Türk müteahhitlerin el emeğiyle yenilenmiş, bu hale getirilmiş bir bina" diye konuştu.

Türk şirketlerinin özellikle son 6 yılda Kazan'da son derece modern üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren Minnihanov, şunları kaydetti:

"İşletmeler konusunda bizim işletmelerimizin aynı şekilde Türkiye'de yatırım yapabilmesi konusunu sayın ekonomi bakanıyla zaten değerlendirdik. Gerçekten Tataristan'ın petrol alanında, petrokimya, makine üretimi konusunda büyük başarıları var. Mesela Kamaz'ın Türkiye'de nasıl temsil edilebileceği, nasıl faaliyette bulunabileceği üzerine çalışmalar yaptık. Özelleştirme sürecinde TÜPRAŞ'a biz de talip olmuştuk ama kısmet değilmiş, önümüzdeki projelerde mutlaka yer alırız. Çünkü Türkiye'nin bu onuda bize desteği olduğunu biliyoruz."