-YILDIRIM: ŞU ANKİ DURUMUNDAN MEMNUN DEĞİLİZ İSTANBUL (A.A) - 26.12.2010 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli futbol takımının bulunduğu durumdan memnun olmadıklarını söyledi. Aziz Yıldırım, LigTV'ye yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımın daha üst bir konumda olması gerektiğini belirterek, ''Fenerbahçe'nin durumundan memnun değiliz. yönetim de, teknik direktör de, oyuncular da bunu biliyor. Fenerbahçe'nin daha üst noktada olması lazım'' dedi. Kaliteli futbolculara sahip olduklarını dile getiren Yıldırım, ''Türkiye liginin en iyi takımı bana göre bizde. İstediğimiz puanları alamadık. Bilhassa deplasmanlarda hiç ummadığımız puanlar kaybettik. Bu durumda 38 puanı bulmamız lazımdı. Bulamadık, onun için üzgünüz. Ama ikinci devre iyi çalışarak, bu açığı kapatabiliriz. Bunun için ilk 5 maç önemlidir, bu maçlarda göstereceğimiz performans, ligin sonunu tayin eder diye düşünüyorum'' diye konuştu. Transfer konusunda teknik direktör Aykut Kocaman ile görüştüklerini anlatan Yıldırım, ''Aykut hoca bir oyuncu düşündüğünü ifade etmişti. Kendisi çalışmaları yapıyor, biz karışmıyoruz hiç bir şeye. Transfer için istediği mevkiye, istediği oyuncuyu kendisi bulup, alalım derse, alırız'' ifadelerini kullandı. -''HERKES KADAR ŞANSIMIZ VAR''- Aziz Yıldırım, şampiyonluk yarışında herkes kadar şanslarının olduğunu belirterek, ''Biz Daum'u ilk getirdiğimiz sezon da ilk yarı 8 puan gerideydik. Bir maç eksikle 11 puandı. Oynadığımız maçla 8 puana indi. Şampiyon olduk ve yanlış hatırlamıyorsam, ikinciyle aramızda 4-5 puan fark vardı. Futbolda her şey olabilir. Ben inanıyorum. Futbolcularda inanacaklar, inanıyorlardır. Eğer inanırsak, çalışırsak, yapılmayacak bir şey yoktur'' diye konuştu. -''MUKAVELE GEREĞİ BERABER HAREKET ETMEYE MECBURSUNUZ''- Kendisinin takımın başında bulunan Aykut Kocaman'ın arkasında durduğunun belirtilmesi üzerine, Aziz Yıldırım, ''Ben durmuyorum. Mukavele imzalıyorsunuz. Arkasında durmak yanlış bir kelime. Siz bir mukavele yapıyorsunuz, o mukavele gereği onunla beraber hareket etmeye mecbursunuz. İstediğimiz gibi gitmezse ona göre değerlendirilir. Yani şimdi 'Şöyledir, böyledir, böyle yaparız' demek yanlış. Mukavelesi vardır, buranın çocuğudur. Yanlış mı yapmıştır? Yapmıştır. Doğru mu yapmıştır? Doğru yapmıştır. Bunu sezon sonununda kendisi de değerlendirir, biz de değerlendiririz'' değerlendirmesinde bulundu. -ARDA TURAN İLE OLAN DİYALOG- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Arda Turan ile geçtiğimiz günlerde yaşadığı diyalogdan pişmanlık duymadığını dile getirerek, ''Ben rahatsızlık duymadım. Samimi olacağız. Benimle yaşıt olanlar ve ya benden büyük olanlar aynı cümleyi bana kullanabilirler, bu samimiyetin göstergesi. Bu art niyetli bir şey değil, art niyetle olsa zaten o şekilde davranılmaz, samimiyet gösterilmez. Benden rahatsızlıklarından dolayı, diş geçirememelerinden dolayı, beni karalamak için mevzu bulamıyorlar, bununla kendilerini tatmin ediyorlar. Pişmanlık duymuyorum'' ifadelerini kullandı. -''HAKEMLERDEN ŞİKAYETÇİYİM''- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, hakemlerden şikayetçi olduğunu ve sergilediklerini yönetimi beğenmediğini söyledi. Hakemlerin kuralları uygulamadığını ileri süren Yıldırım, şunları kaydetti: ''Hakemler Fenerbahçe maçlarında penaltıyı rahat vermiyorlar. Diğer maçlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren bizim maçlardaki tutumları. Kural neyse, o kurala uyacak. Mehmet Topuz'un atılması mı gerekiyor, atacak. Fenerbahçeli futbolcu arkadan faul yaptı, sarı kart mı vermesi gerekiyor, verecek. Ama Fenerbahçe'nin hakkını vermediği için kafasında o düşünce kalıyor, seyirci de baskıya, ıslıklamaya ve protestoya başlıyor. O zaman anlıyor ki yanlış yapmış, maçı elinden kaçırıyor. Sivasspor maçında penaltıyı vermedi. 'Ya sen penaltıyı ver, Fenerbahçe atsın ya da atamasın. Karşı rakibin de, varsa onu da ver.'' Hakemlerin dikkatli davranmaları gerektiğini dile getiren Yıldırım, ''Her türlü şeyi gündeme getiririm. Konuşurum, gerekeni de zaten Sayın Oğuz Sarvan'a da söyledim. Sayın Mahmut Özgener'e de söyledim. Herkese eşit davranacaklar, aynı kuralı uygulayacaklar. Başka bir şey istemiyoruz. Bizi tutsunlar ve ya bizim lehimize versinler diye bir şey yok. Herkesin hakkını versinler'' ifadelerini kullandı. Sivasspor ile yaptıkları maçta karşılaşmanın hakemine yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 21 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasıyla cezalandırılan Yıldırım, ''Ben cezayı aldım, bakalım o (Yunus Yıldırım) ne alacak? Geçen sezon Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kaçırdığı noktada gelen golün başlangıcında, yani hareketli halde yapılmasının sebebi kendisidir. Oyun kuralına göre durduracaktı. Uygulamadığına göre, yapmadığına göre hata yapmıştır demek ki'' diyerek sözlerini tamamladı.