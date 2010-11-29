-YILDIRIM, STEAU BÜKREŞ-LİVERPOOL MAÇINI YÖNETECEK İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - FIFA kokartlı hakem Bülent Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi (K) grubunda Romanya'nın Steau Bükreş takımı ile İngiltere'nin Liverpool ekibi arasında oynanacak maçı yönetecek. Bükreş'teki karşılaşma 2 Aralık Perşembe günü TSİ 20.00'da başlayacak. Bülent Yıldırım'ın yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak. Hakan Özkan da maçın dördüncü hakemi olacak. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek ise maçta ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Ocak 2010'dan bu yana, 2. kategoride yer alan Bülent Yıldırım'ın 2010-2011 sezonunda görev aldığı uluslararası maçlar şöyle: 4 Kasım: UEFA Avrupa Ligi (J) Grubu'ndaki Sevilla-Karpaty Lviv maçı 30 Eylül: UEFA Avrupa Ligi (G) Grubu'ndaki Hajduk Split-Anderlecht maçı 3 Eylül: Liectenstein-İspanya arasında oynanan 2012 Avrupa Şampiyonası eleme maçı 19 Ağustos: Vaslui ile Lille arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off maçı 5 Ağustos: FK Karabağ ile Wisla Krakow arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçı 13 Temmuz: Actobe ile FC Olimpi Rustavi arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı