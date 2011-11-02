-Yıldırım: ''Stadyum için destek vereceğiz'' İZMİR (A.A) - 01.11.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yapılması planlanan stadyum için her türlü desteği vereceklerini bildirdi. Bakan Yıldırım, İzmir merkezli Ege TV'deki ''Söz Meclisten İçeri'' programına Ankara'dan katıldı. Yıldırım, Karşıyaka'nın Örnekköy semtinde yapılması planlanan stadyum projesine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi: ''Bu projeyle ilgili belli bir noktaya gelinmiş. Örnekköy'deki stadın yapılması konusundaki desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bugün Gençlik ve Spor Bakanı ile görüştüm. Yarın Büyükşehir Belediye Başkanına randevu verdi. Görüşme yapacak ve bu konuyu değerlendirecekler. Biz Karşıyaka Stadı'nın yapılması konusunda gereken her türlü desteği vereceğimizi söyledik. Bu desteğimizi de sonuna kadar sürdüreceğiz.''