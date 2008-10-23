Yıldırım şokta!..



Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'nda İngiltere'nin Arsenal takımı karşısında aldığı 5-2'lik yenilgi, sarı-lacivertli ekibin başkan Aziz Yıldırım döneminde kendi sahasında en çok gol yediği maç oldu.



Aziz Yıldırım başkanlığında bundan önce Avrupa kupalarında Kadıköy'de yapılan maçlarda alınan en kötü sonuçlar 4-0'lık Milan ve 3-0'lık Barcelona yenilgileriydi.



Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 2005-2006 sezonunda İtalya'nın Milan takımına 4-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, yine ''Devler Ligi''nde 2001-2002 sezonunda İspanya'nın Barcelona takımına 3-0 mağlup olmuştu.



Yıldırım döneminde Kadıköy'de İngiliz rakipleri karşısında 3-0'lık Manchester United ve 2-1'lik Chelsea galibiyetleri yaşayan Fenerbahçe, kötü başladığı 2008-2009 sezonunda ligde aldığı kötü sonuçlara Avrupa kupalarında da beklenmeyen bir mağlubiyet ekledi.



TARİHİNDE İÇ SAHADA 2. KEZ 5 GOL YEDİ



Fenerbahçe Futbol Takımı, Avrupa kupaları tarihinde 2. kez iç saha maçında rakibinden 5 gol yedi. Daha önce 1994-1995 sezonunda UEFA Kupası 1. tur mücadelesinde Fransa'nın Cannes takımına Kadıköy'de 5-1 yenilen sarı-lacivertli ekip, 15 yıl sonra yine kendi sahasında Arsenal maçıyla 5 gol (5-2) birden gördü.









