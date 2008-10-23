T24 LogoT24 Logo
Spor

Yıldırım şokta!..

Fenerbahçe'nin Arsenal takımı karşısında aldığı 5-2'lik yenilgi, Aziz Yıldırım döneminde kendi sahasında en çok gol yediği maç oldu.

23 Ekim 2008 03:00


Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'nda İngiltere'nin Arsenal takımı karşısında aldığı 5-2'lik yenilgi, sarı-lacivertli ekibin başkan Aziz Yıldırım döneminde kendi sahasında en çok gol yediği maç oldu.

Aziz Yıldırım başkanlığında bundan önce Avrupa kupalarında Kadıköy'de yapılan maçlarda alınan en kötü sonuçlar 4-0'lık Milan ve 3-0'lık Barcelona yenilgileriydi.

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 2005-2006 sezonunda İtalya'nın Milan takımına 4-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, yine ''Devler Ligi''nde 2001-2002 sezonunda İspanya'nın Barcelona takımına 3-0 mağlup olmuştu.

Yıldırım döneminde Kadıköy'de İngiliz rakipleri karşısında 3-0'lık Manchester United ve 2-1'lik Chelsea galibiyetleri yaşayan Fenerbahçe, kötü başladığı 2008-2009 sezonunda ligde aldığı kötü sonuçlara Avrupa kupalarında da beklenmeyen bir mağlubiyet ekledi.

TARİHİNDE İÇ SAHADA 2. KEZ 5 GOL YEDİ

Fenerbahçe Futbol Takımı, Avrupa kupaları tarihinde 2. kez iç saha maçında rakibinden 5 gol yedi. Daha önce 1994-1995 sezonunda UEFA Kupası 1. tur mücadelesinde Fransa'nın Cannes takımına Kadıköy'de 5-1 yenilen sarı-lacivertli ekip, 15 yıl sonra yine kendi sahasında Arsenal maçıyla 5 gol (5-2) birden gördü.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24