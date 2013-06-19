Yıldırım: Siber suçlarla ilgili bir çalışma var, sosyal medyayla ilgili değil

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, "sosyal medyaya düzenleme" tartışmalarıyla ilgili soruya, "Siber suçlarla mücadele çalışması var. Sosyal medyayı kısıtlayıcı bir çalışma yok. Sokakta nasıl bir insan öldürmenin cezası varsa, sosyal medyada da işlenen suçun cezası vardır" yanıtını verdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, katıldığı program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, "sosyal medyaya düzenleme" tartışmalarıyla ilgili soruya, siber güvenlik alanında çalışma olduğunu belirterek, "Sosyal medya, paylaşım sitelerine yönelik bir çalışma yoktur'' yanıtını verdi.

Bakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sosyal medya ile ilgili hassaten düzenleme söz konusu değil. Siber suçlarla mücadele çalışması var. Sosyal medyanın özgürlük alanı olarak alabildiğince faaliyet göstermesine hiçbir şekilde karşı çıkmak engellemek doğru bir şey değildir. Ama ne gerçekte ne sanal dünyada insanları mağdur edecek faaliyetleri yapma serbestisi de olamaz.



'Sosyal medyayı kısıtlayıcı bir çalışma yok'



Nasıl sokakta insan öldürürseniz cezası varsa sosyal medyada da insanı ölüme teşvik ederseniz bunun da bir cezası var. Suç her yerde suçtur. Sosyal medyayı kısıtlayıcı bir çalışma yok.



'Büyük haksızlık'



İşi 'sosyal medyaya yasak geliyor' noktasına getirmek büyük haksızlıktır. Özgürlüklere sonuna kadar evet, ancak başkasının dünyasını karartmaya izin vermemek lazım.



'Bazı konular yeni yasalarda yanımlanmamış olabilir'



Mevcut yasalarda bunlar zaten var. Ama sanal alem yeni yeni hayatımıza girmeye başladığı için bazı konular yeni yasalarda tanımlanmamış olabilir. Sanal alem ile hayatımıza giren konuları mevcut yasalara ekleyebiliriz.



'Uluslararası işbirliği şart'



Siber suçlarla mücadele etmek bir ülkenin tek başına başarabileceği bir iş değildir. Burada uluslararası işbirliği şarttır.



'Suç sabitse sokakta veya internette fark etmez'



İnterneti temiz bir şekilde kullanmak için kampanya başlatılmalı. Hiç kimsenin suç işleme hürriyeti yoktur. İster sanal alemde isterse gerçekte. Suç işlendiği sabitse bunun sosyal medya üzerinden ya da sokakta işlenmesi arasında fark yoktur.



Diğer projerlere verilecek isimler



Hacı Bektaş da bizim, Pir Sultan Abdal da bizim, Yavuz Sultan da bizim, Yunus Emre de bizim. Bunlar bizim kültürümüzdür. Bunlar arasında ayrım yapmak, bu ülkeye yapılacak bir iyilik değildir. Bu isimler diğer projelerde değerlendirilecek.



Haydarpaşa Garı



29 Ekim'de Marmaray'ı İstanbulluların hizmetine veriyoruz. Ancak Söğütlüçeşme'den Gebze'ye, Kazlıçeşme'den Halkalı'ya kadar olan tren hatları yenilecek.

Yapılan çalışma, daha önce başlamıştı ama hattın trafiğe kapatılması bugün yapıldı. Ve 2 yıl kadar da kapalı olacak.



'Kapatılması söz konusu değil'



Haydarpaşa Garı'nın da kapatılması gibi bir şey söz konusu değil. Banliyö hatları yenileniyor. Marmaray Projesi kapsamında değil. Hızlı trene 3 hat ekleme projesidir.''