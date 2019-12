-YILDIRIM: ''ŞAMPİYONLUK KAÇINILMAZ'' İSTANBUL (A.A) - 01.02.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli futbol takımının sezonun ikinci yarısının başındaki performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Teknik kapasitesi son derece iyi olan takımımızın gücü, taraftarımızın desteği ile birleştiğinde şampiyonluk kaçınılmaz olacak, önümüzde hiçbir engel duramayacaktır'' dedi. Sarı-lacivertli kulübün aylık resmi yayın organı Fenerbahçe Dergisi'nin şubat sayısında ''Cehennem donuncaya kadar Fenerbahçeliyim'' başlığıyla yer alan baş yazısında camiaya seslenen Aziz Yıldırım, iddialı mesajlar verdi. Futbol takımının, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hemen başında lider Trabzonspor ile puan farkını 4'e indirmeyi başardığını anlatan başkan Yıldırım, ''Özellikle, takımımızın, ligde lider durumda olan Trabzonspor'a karşı ortaya koyduğu futbol, hepimizin şampiyonluk yolundaki inancını pekiştirdi. Bu durum, tek vücut olup kenetlenirsek neler başarabileceğimizi net olarak göstermiştir'' ifadelerini kullandı. Devre arası kampının iyi değerlendirildiğinin, ligin ilk iki haftasında alınan galibiyetlerle ortaya çıktığını kaydeden Aziz Yıldırım, şunları kaydetti: ''Takımımız, galibiyetler serisi yakalayabilecek ve daha önce yine kendisine ait olan rekorları kırabilecek güç ve kapasitededir. Ancak unutulmamalıdır ki, takım oyunu olan futbolda, taraftarımızın, yani 12. Adam'ın katkısı son derece önemlidir. Özellikle evimizde, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynadığımız müsabakalarda, taraftarımız inisiyatif almalı ve takımına sahip çıkmalıdır. Geçtiğimiz günlerde oynadığımız Trabzonspor maçı, bizlere yerinde ve bilinçli yapılan tezahüratın, takımımızı nasıl ateşlediğini, bununla birlikte rakip takımı da baskı altına alarak onlara nasıl hatalar yaptırdığını net olarak göstermiştir. Top rakip takıma geçtiğinde ya da hatalı bir hakem kararında, ıslıklarla protesto etmek, futbol takımımızın atakları sırasında da destekleyici nitelikte tezahürat yapmak, maçın skoruna doğrudan etki etmektedir. Teknik kapasitesi son derece iyi olan takımımızın gücü, taraftarımızın desteği ile birleştiğinde şampiyonluk kaçınılmaz olacak, önümüzde hiçbir engel duramayacaktır. Taraftarlarımız şubelerimizin tüm müsabakalarında müsabakaya özgü bir şekilde takımını desteklemeli dosta düşmana karşı, takımı ile kenetlenip sahaya nasıl hakim olunabileceğini göstermelidir. Başarıda sevincimiz, başarısızlıkta üzüntümüz ortaktır.'' -''HAK ETTİĞİ NOKTAYA TAŞIMAYI SÜRDÜRÜYORUZ''- Sağlam mali yapısı ile yere sağlam basan, geleceği aydınlık bir Fenerbahçe Spor Kulübü için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini anlatan Yıldırım, ''Kulübümüz, bugün, bütçesinde artı yazacak duruma gelmiştir. Bir yanda amatör şubelere ve tesisleşmeye yapılan ve yapılmaya devam eden yatırımlarımız diğer yanda güçlü mali yapımız ile kulübümüzü, hak ettiği noktaya taşımayı sürdürüyoruz'' şeklinde görüşlerini aktardı. Amatör şubelere ve tesislere yaptıkları yatırımlar nedeniyle kendilerini eleştirenlerin, Fenerbahçe Kulübü'nün nasıl bir kulüp olduğunu bilmediklerini ve daha ötesinde anlayamadıklarını net olarak gördüğünü belirten başkan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: ''Bu kişilere tavsiyem, kulübümüzün müzesini gezmeleri, kulübümüzün tarihini anlatan Asr-ı Fener gibi yapıtlara göz atmalarıdır. Tarihimiz, atletlerimizin, boksörlerimizin, yelkencilerimizin, basketbolcularımız ve voleybolcularımızın başarıları ile doludur. Müzemizde sadece futbol takımımızın kupaları yoktur. Orada yer alan her kupa ve müzemize getirilen her madalya, biz gerçek Fenerbahçeliler için, tarifi imkansız bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü bugün öyle bir hale gelmiştir ki, her hafta farklı kulvarlarda kulübümüzü ve dolayısıyla ülkemizi temsil eden takımlarımız ve sporcularımız Avrupa şampiyonalarında müsabakalara çıkmaktadırlar. Tüm dünya kulübümüzü ve sporcularımızı konuşmaktadır. Böylesi bir spor kulübünün amatör yatırımlarını eleştirecek kadar sığ bir mantıkla düşünenlere en güzel cevabı, erkek basketbol takımımız Fenerbahçe Ülker'in, bayan voleybol takımımız Fenerbahçe Acıbadem'in ve Avrupa Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam eden bayan basketbol takımımızın müsabakalarında, salonları hınca hınç dolduran taraftarımızın verdiğini düşünüyorum.'' -''TESİS YATIRIMLARIMIZ DA SÜRÜYOR VE SÜRECEK''- Aziz Yıldırım, pek çoğunu haksız bulduğu, farklı düşünce ve amaçlar ile yapıldığını düşündüğü tüm eleştirilere rağmen, tesis yatırımlarının da sürdüğünü ve süreceğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: ''Fenerbahçe Spor Kulübü olarak söz konusu yatırımları sadece kulübümüz değil, şanlı bayrağımızın, uluslararası müsabakalarda göndere çekilmesi ve ülkemizin spor adına hak ettiği yere ulaşabilmesi adına da yapıyoruz. Bugün, atletizmde, boksta, yelkende, kürekte, masa tenisinde, yüzmede, basketbolda, voleybolda elde edilen uluslararası başarılar, imkanlar sağlandığında, uygun tesisler inşa edildiğinde, ülkemiz gençlerinin neler başarabileceğinin en açık kanıtıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sporcularımızın uluslararası müsabakalarda elde ettikleri tüm başarılarda pay sahibi olmaktan, büyük bir mutluluk duyuyor, Türk bayrağının, uluslararası müsabakalarda başarıyla dalgalandığını gördüğümüzde, yaptıklarımızın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anlıyoruz.'' Amatör branşlarda faaliyet gösteren takımlarının elde ettiği başarılarla, yatırımlarının geri dönüşlerinin ne kadar verimli olduğunu, başarıların birer tesadüf olmadığını kendilerine gösterdiğini anlatan kulüp başkanı Yıldırım, amatör şubelerin özellikle Avrupa kupalarındaki başarılarından gurur duyduklarını söyledi. Aziz Yıldırım, dergideki baş yazısını, ''Şubat ayının başarılar ve zaferlerle dolu bir ay olmasını diliyorum. Taraftarlarımızın pankartlara taşıdıkları benim de duygusal olarak paylaştığım bir slogan ile bu ay ki yazımı noktalamak istiyorum: (Cehennem donuncaya kadar Fenerbahçeliyim).''