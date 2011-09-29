-Yıldırım: Şahsım adına para isteyenlere itibar edilmesin İSTANBUL (A.A) - 29.09.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bir takım kişilerin özellikle iş çevresine ve bazı arkadaşlarına ulaşarak şahsı adına borç istediğini, bu kişilere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti. Futbolda şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yıldırım'ın, avukatları aracılığıyla yaptığı yazılı açıklama şöyle: ''Bir takım kişilerin, özellikle iş çevreme ve bazı arkadaşlarıma ulaşarak, benimle görüştüklerini söyleyerek bu kişilerden borç olması kaydıyla şahsım adına para istediklerini öğrenmiş bulunmaktayım. İsmimi kullanarak yapılan bu tip taleplere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurgular, bu gibi durumlar ile karşı karşı kalanların derhal adli kurumlara başvurmalarını önemle hatırlatırım.''