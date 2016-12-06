Yıldırım: Rusya ile duraksamayı geride bıraktık

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ile Rusya arasındaki duraksamanın son bulduğunu söyledi.

Rusya gezisi kapsamında Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'de konuşan Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız 9 Ağustos'ta St. Petersburg'a, Rusya Devlet Başkanı ise 10 Ekim'de İstanbul'a ziyarette bulunmak suretiyle yeni dönemin başlangıcını yapmış oldular. Bu ziyaretlerle tekrar normale dönen ilişkilerimizdeki 1 yılık dönemdeki duraksamayı geride bıraktığımızı düşünüyorum" dedi.

Yıldırım, Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkilerinin, acil çözüm bekleyen bölgesel ve uluslararası sorunların çözülmesine katkı sağlayacağına da inandığını söyledi.

Türk ve Rus halklarının tarih sahnesine çıktığından beri yan yana yaşadığını belirten Yıldırım, "Geçmişe baktığımızda Türkiye-Rusya ilişkilerinde daha çok iş birliği var, bazen de rekabet var" dedi.

Bölgenin özelliği nedeniyle Rusya ve Türkiye'nin çok önemli görevleri ve sorumlulukları olduğunu vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün artık dünyadaki bütün ülkeler birbirine bağımlı. 'Bana ne Rusya'dan, bana ne Türkiye'den, bana ne Suriye'den, Irak'tan' deme şansımız yok. Güzellikler de sorunlar da aynen yansıyor. Bölgesel sorunlara ilgisiz kalırsak daha sonra bu sorunlar, alanı genişler, küresel soruna dönüşebilir.

"İşte, PKK terör örgütü, DEAŞ terör örgütü, El Kaide terör örgütü, bütün Boko Haram gibi terör örgütlerinin ortaya çıkmasının sebebi bölgesel sorunlardaki çözümde yaşanan gecikmedir. Bu gecikmeler daha sonra telafisi oldukça zor sorunları da beraberinde getiriyor"dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Rus mevkidaşı Dmitri Medvedev'in davetlisi Rusya'ya gitti.

Yıldırım'a Rusya gezisinde Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve AKP Kayseri Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da eşlik ediyor.

Yıldırım bugün Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek.