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Yıldırım: Ramazanın ilk günlerinde masum vatandaşlarımızı öldüren terör örgütü insanlığın düşmanıdır

Binali Yıldırım Vezneciler'deki saldırıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

07 Haziran 2016 16:25

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Vezneciler'de bombalı araçla polis aracına yönelik yapılan saldırı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, "Bugün sabah saatlerinde İstanbul Vezneciler'de Çevik Kuvvet Polis Ekiplerimize yönelik yapılan bombalı araç saldırısı terörün aşağılık yüzünü bir kez daha göstermiştir. Saldırıda şehit olan 7 polisimize ve 4 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mübarek Ramazan'ın ilk günlerinde masum vatandaşlarımızı öldürmeyi hedefleyen terör örgütleri, insanlığa ve bütün insani değerlere düşman olduklarını bu saldırıyla bir kez daha göstermişlerdir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, mesajında "Ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle mücadele hedefinden asla ve asla taviz vermeyecektir. Güvenlik ve adli birimlerimiz, büyük bir dikkat ve titizlikle iz sürerek bu alçak saldırıyı gerçekleştirenleri ve onları azmettirenleri mutlaka ortaya çıkartacaktır. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

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