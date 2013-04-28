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Ekonomi

Yıldırım: PKK ile tek devlet, tek millet pazarlığı yaptık

Yıldırım, ' 'Ne pazarlığı yaptınız' diyorlar. Biz de diyoruz ki biz bir pazarlık yaptık doğru. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan. Bunun dışında pazarlığımız yok' dedi

28 Nisan 2013 21:35

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İzmir'deki Mövenpick Otel'de Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi üyeleriyle yaptığı kahvaltıda, PKK ile savaş nedeniyle 400 milyar dolar gittiğini bunun yatırıma harcanması durumunda 400 tane Boğaziçi Köprüsü yapılabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu dönemi kimsenin istismar etmemesi lazım. Bu çok önemli bir aşamadır. Bu kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz, gücümüz, ülkemizin geleceği için yapılan çok önemli bir süreç. Bunu siyaset üstü düşünmek ve sürece herkesin elinden geldiğinde katkı sağlaması doğru bir davranış olacaktır. Terör nedeniyle 400 milyar doları aşan bir kaynağımız yok olmuş. Bu kaynak bir hiç uğruna gitti, arkada birçok gözyaşı bıraktı. Bu 400 milyar doları yatırıma harcansaydık, -biz 10 yılda yatırımlara 150 milyar dolar harcadık- 400 tane Boğaziçi köprüsü yapardık ya da 100 bin kilometre demiryolu yapardık. İnşallah bundan sonra bu beladan kurtuluruz ve kaynaklarımızı ülkemizin geleceğine aktarırız."

Doğan Haber Ajansı'ndan Elif Demirci'nin haberine göre, sürece kuşkuyla bakanlar olduğunu dile getiren Bakan Yıldırım, "Şehit yakınlarını anlayabiliriz, onların yüreği yanıyor. Onların duygusal tepki vermesi insanidir ve anlaşılabilirdir. Siyaset yapanların duygusal davranmaması gerekir. Ülkemizin geleceği için daha mutedil ve sorumlu davranmalarını bekliyoruz. 'Ne pazarlığı yaptınız' diyorlar. Biz de diyoruz ki biz bir pazarlık yaptık doğru. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan. Bunun dışında pazarlığımız yok" dedi.

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