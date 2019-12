Yıldırım, Özilhan'a yanıt verdi

Gaziantepspor maçında protkol tribününde yaşadıkları



'Korkmuyorum, söylüyorum'

Fenerbahçe Kulübü divan kurulu toplantısında konuşan başkan Aziz Yıldırım, Efes Pilsen kulübü Başkanı Tuncay Özilhan’ın geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısındaki sözlerine yanıt verdi.Yıldırım, Efes Pilsen'e çağrı yaparak, ''Ataşehir'i Fenerbahçe Kulübü yapıyorsa, kendilerini davet ediyorum. Gelsinler bizlerle beraber bu projeye ortak olsunlar. Türk sporuna beraberce katkıda bulunmuş olalım. Arzu ediyorlarsa başka bir yerde bir projeyle kendileriyle beraber oluruz. Ataşehir'de rant yoktur, Ataşehir'de Türk sporuna bir kapalı salon yapma sevdası vardır'' diye konuştu.Efes Pilsen'in 33 yıllık mazisi olan değerli bir kulüp olduğunu ifade eden Yıldırım, ''Bu mazi içinde tabi ki Türk sporuna katkılar yapmışlardır, kimse inkar edemez. Bunun yanında Fenerbahçe Spor Kulübü onların bir branşta yaptığı yerde 8 branşta Türk sporuna hizmet ediyor. Hep haddimizi bildik, her zaman da biliriz. Ataşehir'deki projeye ortak olmak için kendilerini bekliyoruz. Madem ki rant var, rantı beraber paylaşalım'' şeklinde konuştu.Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı için gittiği Ankara'da, kendisinin dışında insanların konuştuğu konularla ilgili bir gazetede ''Aziz Yıldırım Efes Pilsen Kulübü'nü Başbakan'a şikayet etti'' şeklinde haber yer aldığını anlatan Yıldırım, ''Haberi gazeteye veren şahıs beni aradı. 'Özür diliyorum sizden, haberi ben yaptırdım ama ben Fenerbahçe Spor Kulübü'ne iyilik olsun diye söyledim, hepsini size yazmışlar' dediğini anlatarak ''Efes Pilsen'in küme düşmesi için Sayın Başbakana gidilmez. Gidilecek yer Basketbol Federasyonu'dur. Arkadaşlarım yapılan dopingle ilgili açıklamalarda bulundu, ben de söyledim. Buradaki amaç Efes Pilsen'i karalamak değil. Yönetimin haberi olmayabilir. Bizim de aynı şekilde, bin 500 sporcunun olduğu yerde bizim dışımızda yapılan bir şeyden dolayı herhalde suçlu olmamamız lazım. Eğer toplu yapılmışsa bu çok tehlikeli bir şey. İki sporcuda aynı madde çıkıyor. 25 bin futbolcuda yapılan araştırmada böyle bir madde çıkmamış. Bisikletçi ve boksörlerde çıkmış. Efes Pilsen'i bu konuda göreve çağırdık.'' diye konuştuKendi sporcularında da doping yapanlar çıktığını hatırlatıp, basketbolcu Kambala örneğini veren Yıldırım, ''Kendisinin kulübümüzle ilişkisi kesilmiştir'' dedi.Tuncay Özilhan'ın etik değerlerden bahsettiğini belirten Yıldırım, ''Fenerbahçe-Efes Pilsen maçları oynanırken, mukavelesi devam eden oyuncumuz Mirsad ile gizli anlaşma yapmak mıdır etik değer?'' şeklinde ifade kullandı.Yıldırım, Turkcell Süper Lig'de deplasmanda Gaziantepspor ile yaptıkları maçta protokol tribününde yaşadıklarıyla ilgili olarak da açıklamalar yaptı.Yıldırım, ''Gaziantep'te protokol tribününde bazı olaylar oldu. Sayın Vali'nin kulağına eğildim ve şunu söyledim. 'Sizin namınıza üzüldüm'. Vali sevinir mi sevinmez mi diye yorum yapıyorlar. Sayın vali, belediye başkanı, yanında Gaziantepspor başkanı ve yanında da ben oturuyordum. Benim solumda da bir milletvekili beyefendi ve hanımefendi oturuyordu. Maç bitene kadar beyefendi ve hanımefendinin tepkisini görmedim. Biz golü atınca kamera beni çekiyor. Golü onlar atıyor, kamera göstermiyor. İkinci golü atıyorlar kamera göstermiyor. İkinci golden sonra oradaki insanlar elleriyle birbirlerine vurmaya başladılar. Öyle abarttılar ki valinin ağzı kanıyor. 'Sizin namınıza üzüldüm' dedim. Önümüzdeki masanın üzerinde sular yere döküldü, önlerinden geçemedim arkalarından geçtim. Böyle sevineceklerse biz gitmeyelim oraya, taraftarın içinde otururuz daha iyi. Hiç değilse, başkan diye saygı gösterirler bir yerimize bir şey olmaz.'' dedi.Turkcell Süper Lig'de 3 yıl üst üste şampiyon olacakları söylemi üzerine Yıldırım, ''Ben korkmuyorum söylüyorum. Önce hocalarıma, futbolcularıma, arkadaşlarıma ve sizlere güveniyorum'' dedi.11 yıllık başkanlığı döneminde her zaman Fenerbahçe'nin kurullarından destek gördüğünü ifade eden Yıldırım, ''Biz buradayız. Rahat olun yarın Fenerbahçe'den çok iyi şeyler bekleyin. Fenerbahçe bu sene futbolda şampiyon olacaktır. Basketbolda hem erkek hem bayanlarda şampiyon olacaktır. Voleybolda aynı şekilde...Masa tenisinde, kürekte, atletizmde, boksta şampiyon olacaktır'' diye konuştu.Konuşmasının başında, geçen hafta bazı yönetici arkadaşlarıyla amatör şubelerle ilgili görüşmeler yapmak için Ankara'da Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'a ziyaretler yaptıklarını bildiren Yıldırım özetle, ''Bütçemizde 43 milyona yakın amatör şube gideri bulunmakta. 8 branşta toplam giderimizin 15 milyona yakını her yıl açık. Lisanslı 1480 sporcumuz var. Bu açığı kapatmanın yollarını bulmak lazım. Amatör şubelere bu paraları harcamazsak açığımız olmayacak. Ancak bu sefer de sporcu yetişmeyeceği için dünya platformlarında Türkiye'nin adı anılmayacak. Bakanlığın kulüplere görev vermesi lazım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer isteyen kulüpler buna katkı yaparak başarılı sporcular yetiştirmek üzere görev almamız lazım. Devletin ekonomik olarak bizi desteklemesi lazım'' şeklinde ifadeler kullandı.