-Yıldırım: ''Ölümlü kazalar yüzde 34 azaldı'' ANKARA (A.A) - 28.11.2011 - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, bölünmüş yolların en büyük faydasının ölümlü trafik kazalarındaki azalma olduğuna dikkati çekerek, ''Bunu söyleyince kazalar arttı deniyor. Doğru kazalar arttı, hareketlilik arttı. Kaza sayısı da 500 binden 1 milyonun üzerine çıktı. Ama ölümlü kazalarda yüzde 34 azalma var. Bölünmüş yollar başlamadan önce 5,72 olan kilometre başına olan ölüm oranı, bugün 3,79 geriledi. Hedef 3'ün altına düşmek'' dedi. Türk Sanayici ve İşadamları Vakfının (TÜSİAV) Ankara Dedeman Otel'de düzenlenen ''Tecrübe Konuşuyor'' toplantısına katılan Bakan Yıldırım, 6 bin kilometrede aldıkları yol ağını 21 bin kilometrenin üzerine çıkartıklarını belirterek, ''Şimdi de artık yolların iyileştirilmesi, sıcak asfaltla kaplanması için çalışmalarımız devam ediyor'' diye konuştu. Edirne'den çıkıp Doğubayazıt'a kadar araba sollamadan gidilebileceğini anlatan Yıldırım, şunları söyledi: ''Bölünmüş yollardan çok şey kazandık. 15 bin kilometre yolun zaman ve yakıt tasarrufunun yıllık getirisi 9,2 milyar lira. Bu yollara 41 milyar lira para harcadık. 4-4,5 yılda bu yollar amorti ediyor, böyle bir yatırım yok. Siz iş adamısınız 4-5 senede geri dönen yatırımınız var mı? Çok az. Havaya verilen fazladan yanmış gaz miktarındaki azalmada yaklaşık 3 milyon ton. Türkiye'nin de taraf olduğu Kyoto Protokolüne göre, bazı egzoz azaltıcı yöntemler geliştirmemiz lazım. Minimum yıllık 600-700 milyon dolarlık yatırım anlamına geliyor. Eğer seviyeyi korumak istiyorsak.'' Motorlu araç sayısının 8 milyondan 16 milyona çıktığını, hareketliliğin 50 milyar kilometre taşıttan 82 milyar kilometre taşıta çıktığını anlatan Yıldırım, toplu taşıma, raylı sistem, deniz taşımacılığın özendirilmesi gerektiğini bildirdi. Bölünmüş yolların bu ülkeye en büyük faydasının ölümlü trafik kazalarındaki azalma olduğuna dikkati çeken Yıldırım, ''Bunu söyleyince kazalar arttı deniyor. Doğru kazalar arttı, çünkü 50 milyar kilometre 82 milyar kilometreye, 8 milyonluk taşıt çıktı 16 milyona. Tabii ki daha çok hareketlilik oldu. Kaza sayısı da 500 binden 1 milyonun üzerine çıktı. Kaza sayısı arttı. Ama ölümlü kazalarda yüzde 34 azalma var. Bölünmüş yollar başlamadan önce 5,72 olan kilometre başına ölüm oranı, bugün 3,79 geriledi. Hedef 3'ün altına düşmek'' diye konuştu. Bakan Yıldırım, 1999 Marmara depreminin kendileri için bir tecrübe olduğunu belirterek, Van depremi sırasında en önemli konu olan iletişim ve ulaşımın zarar görmemesi gerektiğini ifade ettiklerini, şöyle konuştu: ''Bunların zarar görmesi halinde bunları yedekleyecek sistemin hazır olması gerekir. Derhal Türkiye'yi 25 bölgeye böldük. Bütün bölgelerde yedek haberleşme sistemi kurduk. Sistem devreye girdi ve yüklenmeye rağmen iletişim çökmedi. Deprem olduktan 10 dakika sonra tüm operatörleri arayarak Van ve Erciş bölgesindeki abonelere hemen mesaj çekin ve yardıma ihtiyaçları varsa 112 ve 155'i tuşlasınlar. Bu mesajı çektikten sonra göçük altındaki birçok insan konumlarını bildirdi ve birçok insan kurtuldu. Bir tanesinin bile hayatını kurtardıysak, bu bile cihana değer bir iştir, çok önemli iştir. Bunlar tecrübeyle oluyor.'' Van Havaalanı'nın deprem nedeniyle zarar gördüğünü anımsatan Yıldırım, bu zararın giderildiğini ve hava ulaşımında bir saat bile aksama yaşanmadığını söyledi. Havalanının normal zamanların 3 katı kapasiteyle kesintisiz hizmet verdiğini ifade eden Yıldırım, yüzde 70 seviyesine gelmiş terminal inşaatının devreye girdiğini anlattı.