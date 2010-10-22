Yıldırım: Ogün Samast çocuk mahkemesinde yargılansın

T24 - Ogün Samast'ın avukatı Levent Yıldırım İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe sundu. Dilekçede Ogün Samast'ın Hrant Dink cinayeti tarihinde çocuk olması nedeniyle Samast'a ait dosyaların çocuk mahkemesine gönderilmesi talep edildi.



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin görülen davanın tutuklu sanıklarından Ogün Samast'ın yargılanmasının çocuk mahkemesinde yapılması talep edildi.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davası tutuklu sanıklarından Ogün Samast'ın avukatı Levent Yıldırım, davanın görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 8 sayfalık bir dilekçe sundu.



Dilekçede, 22 Temmuzda yürürlüğe giren 'Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına' dair 6008 sayılı Kanun'un 8. maddesi kapsamında, sanık Samast ile ilgili bölümlerin dava dosyasından ayrılarak, çocuk mahkemesine gönderilmesi talep edildi.



Düzenlemeyle özel yetkili mahkemelerin görev alanını belirleyen Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun (CMK) 250. maddesine bir fıkra eklendiği ve kanunda, 'Çocuklar, bu madde hükümleri uyarınca kurulan mahkemelerde yargılanamazlar ve bu mahkemelere özgü soruşturma ve kovuşturma hükümleri çocuklar bakımından uygulanmaz' hükmünün yer aldığı belirtilen dilekçede, bu hüküm kapsamında yargılamanın özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yapılamayacağı savunuldu.



Tutuklu sanık Ogün Samast'ın suç tarihinde çocuk olması nedeniyle başvuru yaptığı öğrenilen avukat Yıldırım'ın talebinin, 25 Ekim Pazartesi günü yapılacak duruşmada karara bağlanması bekleniyor.