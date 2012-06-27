Şike davası tutuklusu Aziz Yıldırım bugün mütalaaya karşı savunmasını yaptı. Savunması sırasında 'Nasıl olsa ceza alacağım belli' diyen Yıldırım'a mahkeme başkanı, "Böyle savunma olmaz, biz karar vermeden siz karar vermişsiniz" diyerek tepki gösterdi.

Şike davasında mütalaaya karşı savunma yapan Yıldırım, ‘Nasıl olsa ceza alacağım belli’ diye konuştu. Yıldırım'ın bu sözlerine tepki gösteren mahkeme başkanı, "Böyle savunma olmaz, Biz karar vermeden siz kendi hakkında karar vermişsiniz" diye konuştu.

'Türk adaletine güvenmek istiyorum'

‘Biz futboldan almak için değil vermek için bu işin içerisindeyiz’ diye konuşan Yıldırım, “Suçluysam yatarım önemli değil ama doğru suçlanalım. Bu karar tarihe kalacak. Doğru yazmazsanız kul hakkı yersiniz. Siz beni olmayan bir şeyden suçluyorsunuz. İftira atıyorsunuz. Yeter ki, doğru olsun 1 maç veya 15 maçtan suçlanmak önemli değil benim için. Ben Türk adaletine güvenmek istiyorum" dedi.

İBB-FB maçındaki şike suçlamasına değinen Aziz Yıldırım, savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Akın’ın 100 bin Euro karşılığında şike yaptığı mütalaada belirtiliyor. Akın, 50 bin dolar aldım dedi bir kere. Nereden aldığı belli değil. Bari onları doğru yaz. Ben 100 bin Euro vermedim. MASAK araştırıyor bunun doğru olmadığını göreceksiniz. Ben vermediğim halde nasıl yazılıyor.

Savcı olarak vicdanınız kabul ediyor mu? Bunu yazanlar ispat etsin ben kendimi Boğaz Köprüsü'nden atarım dedim. Ama ispatlayamayanlar istifa edecek mi? Ben ceza alabilirim. Yatarım da sorun olmaz. Bizi lütfen ciddi suçlayın.

Hiç ciddiyet yok ya. Ben parayı vermedim. Ben ispat etmeye mecbur muyum? Yoksa iddia makamımı ispat etmek zorunda. Vermediğim bir şeyi ispatlamaya çalışıyorum. İlle beni mahkum mu edeceksiniz? Adalet için üzülüyorum. Nasıl olsa ceza alacağım belli."

Bu sözlere sinirlendiği görülen Mahkeme Başkanı, "Anlamadım nasıl?" diye sordu. Yıldırım ise, "Ceza alacağım belli" dedi. Bu sözlere sinirlenen Mahkeme Başkanı, “Böyle savunma olmaz. Savunmanızı düzgün yapacaksınız. Biz karar vermeden siz kendi hakkında karar vermişsiniz" diye konuştu.