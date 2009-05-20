Yıldırım: Krizden etkilenmedik



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ekonomik krizden etkilenmediklerini ve 30 milyon taraftarı mutlu etmeleri gerektiğini söyledi.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak UEFA Kupası Finali öncesi Avrupa Spor Gazeteleri Birliği Başkanı Cees van Cuilenborg ve üyeleriyle bir araya geldi.



Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan haberde, yöneticiler Murat Özaydınlı ve Ali Koç'un da bulunduğu toplantıda, gazetecilere stat ile ilgili bilgi veren Yıldırım'ın, stadın 80 milyon dolara mal olduğunu söylediği bildirildi.



Bir gazetecinin Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde sürekli 5 takımın olmasının nasıl önlenebileceği konusundaki sorusuna Yıldırım'ın ''Bu ancak onları yenerek mümkün. Ama maalesef ülkelerdeki yabancı oyuncu sınırlaması yüzünden bu engeli aşmak mümkün değil. Sayın Platini ile bu konunun ülke federasyonları üzerinden alınması yönünde özel konuştum'' dediği belirtildi.



