Yıldırım: Köprünün işi sallanmak

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Yıldırım, İNTES tarafından düzenlenen ''Gelişimin Altyapısı: Ulaştırma'' konulu geleneksel toplantıya gelişinde basın mensuplarının Boğaziçi Köprüsü'nde dünkü Avrasya Maratonu sırasında meydana gelen titreşimlere ilişkin sorusunu yanıtlarken, ''Asma köprü olur da sallanmaz mı? Ne yapacaktı yani, köprünün işi sallanmak. Aynı zamanda da üzerinden geçen vasıtaları taşımak. Köprü eğer sallanmazsa o zaman korkmak lazım. Sallandığı müddetçe işler yolunda demektir. Onun için hiç kimse endişe etmesin'' görüşünü dile getirdi.Bakan Yıldırım, köprüde herhangi bir tehlike olup olmadığının sorulması üzerine ''Elektrik direkleri sağa sola yaylanıyormuş. Elektrik direkleri aksesuar. Mesela saçın rüzgarda sağa sola savrulursa... Onun gibi bir şey. Ama kökü orada direğin. Hiç milleti paniğe kimse sevk etmesin, her şey yolunda. Bunları takip eden sensörler var, kontrol odaları var. Herhangi bir sınır değerinin üzerinde bir şey olduğunda zaten müdahale ediliyor.''