Yıldırım kimi örnek alıyor olabilir?

2000 yılının yazında 65 milyon euroluk bir transfer ücretiyle Barcelonalı Figo, Real Madrid'in yolunu tutuyordu…Perez için bu transferlerin asıl amacı futbolda yeni bir pazarlama çağı başlatmaktı…O sene Real Madrid Figo baskılı formalardan tam 12 milyon euro kâr etmişti…Zidane'ın Real Madrid'e gelişinin yarattığı etkileri de dün gibi hatırlıyorum…Buna tam anlamıyla (Corrrier İnternational'ın deyimiyle) 'medyatik fırtına' demek mümkündü…Zizou önceleri spor gazetelerinde, ardından ekonomi gazetelerinde yer almaya başlamıştı… Fransız yıldızın gelişi çoklarına göre kısa vadeli bir yatırımdı…77 milyon euroluk bir transfer bedeli ve oyuncuya yıllık 5,9 milyon…Wall Street Journal transferin hesap makinesiyle gerçekleştiğini duyuruyordu, ünlü İspanyol gazetesi As ise, o dönem Real Madrid başkanı olan Perez'e övgüler yağdırıyor, 'Real'in Midas Kralı'nın kârda olduğunu dile getiriyordu…Sonrasında sizlerin de çok iyi bildiği gibi, Ramon Calderon başkanlığında da bu 'gelenek' bozulmadı; Beckham, Ronaldo, Owen, Robinho, Cassano, Canavaro, Emerson, Ruud Van Nistelrooy, Gago, Higuain ilk aklıma gelen isimler…Futbol endüstrisi yapısında her kulüp için gelişmişlik düzeyine göre stratejik modeller mevcuttur. Her kulüp Real Madrid olmak zorunda değildir ancak her kulüp kendine uyan doğru modelle başarılı olabilir.Fenerbahçe futbolun ekonomisini çok iyi anlayan ve markanın değerini maksimum yöneten bir yönetime sahip.Fenerium mağazalarının başarısı, yıllık kombine bilet ve loca gelirleri, kısa zamanda ve kulübü çok borç yüküne sokmadan yapılan altyapı tesisleri, sosyal tesisler ve stadyum ile ders kitaplarına konu olacak bir ekonomik yapılanmayı sağlayan bir kulüpten bahsediyoruz.Fenerbahçe çok doğru kurgulayıp hayata geçirdiği taraftar kartı projesi, taraftar piyangosu gibi ek gelir projeleri, Türkiye’nin en çok izlenen kulüp kanalı gibi önemli açılımları ile saha dışında uygulamaya koyduğu bütün projeleri başarı ile uyguluyor.Kulübün sponsorluk gelirleri ülkemizde ilk sırada, locaları sıra ile satılıyor ve taraftarı gelir grubundan bağımsız olarak takımına para harcıyor.Bütün bunları yaklaşık 10 senede hayata geçiren ve başarı ile uygulayan kulüp, futbol para liginde basamakları birer birer tırmanarak dünyanın yıllık en çok gelir elde eden kulüpleri listesinde ilk 20’yi zorlar hale geldi.Ve Aziz Yıldırım bütün bu, yönetim stratejisini tek bir örnekten yola çıkarak planladığını söylerse kimsenin buna itirazı olmaz!Real Madrid’in efsane başkanı Perez’in 180 milyon Euro harcayarak Bernabeu Stadyumu’nu takıma kazandırması ve Saraçoğlu Stadyumu’nun Yıldırım tarafından değerli hale getirilmesi de dahil, transfer politikaları, “galaktkos” yaratma çabaları hepsi birebir örtüşüyor…Hatta Yıldırım’ın Anelka, Hooijdonk, Alex, Ortega, Appiah, Lugano ve tabii ki eski bir Real Madridli Roberto Carlos transferleri de aslında, yıldız futbolcu transferinin bir gelenek olmadığını, bir pazarlama stratejisinin ürünü olduğunu ortaya koyuyor.Bugün Aziz Yıldırım da, Perez de adaylıklarını yeniden açıkladılar…Yıldırım’ın işi elbette Perez’den daha zor çünkü Real Madrid’in değil, Fenerbahçe’nin imkanlarıyla bu çıtayı yukarıya taşımaya çalışacak…