Yıldırım: Keyfi dinleme iğrenç birşey

T24 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, "Keyfi, habersiz, kanunsuz dinleme tamamen iğrenç birşeydir" dedi.



Kendisinin de dinlenme mağduru olduğunu söyleyen Bakan Yıldırım, bu tür dinlemelerin önüne geçmenin herkesin boynunun borcu olduğunu söyledi, "Kamuoyu vicdanını rahatlatmanın çözümünü parlamento bulacaktır" dedi.



Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülürken milletvekillerinin özellikle, usulsüz dinlemelerle ilgili sorularıyla karşılaşan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, usulsüz dinlemeleri lanetle kınadığını söyledi.



Bu sorunun bugün ve sadece Türkiye'de olmadığını, uzun zamandır tüm dünyada sorun olduğunu kaydeden Yıldırım, "Bizi de sizi de dinliyor olabilirler. Bu hiçbir yere sığdırılamayacak bir şey. Gayri ahlaki iğrenç bir şey. Bunun mutlaka giderilmesi lazım" dedi.



Mevcut yasada, yasadışı dinlemelerin kişinin şikayetine bırakılmış olduğunu ve cezaların da düşük olduğunu kaydeden Yıldırım, "bu konuda bir düzenleme yapmak zaruret haline geldi" dedi.



Adalet Bakanlığı'nın şikayeti isteğe bağlı olmaktan çıkaracak ve cezaları olabildiğince artıracak bir düzenleme için çalışma başlattığını hatırlattı.



Hükümetin korku imparatorluğu oluşturarak, kurumlar üzerinde baskı oluşturduğu yaklaşımını kabul etmediğini belirten Yıldırım, konunun Meclis'te tartışılması gerektiğini söyledi.