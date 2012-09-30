Yıldırım: Kararlılığımız Aykut Kocaman önderliğinde devam edecektir

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe'de artık başarısızlık üzerinden yapılan iktidar savaşları dönemleri geride kalmıştır. Fenerbahçe artık istikrar ve devamlılık kulübüdür” dedi.

Aziz Yıldırım, futbol şubesinde kısa dönemli başarılardan ziyade, orta ve uzun dönemli planlamaları esas alan bir zihniyetin hakim olduğunu belirterek, “Bu kararlılığımız, bu politikamız sportif direktörümüz ve teknik sorumlumuz Sayın Aykut Kocaman önderliğinde hayata geçmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırım'ın, Fenerbahçe Kulübü'nün resmi yayın organı Fenerbahçe Dergisi'nin ekim sayısında yer alan yazısı, kulübün resmi internet sitesinde yayımlandı.

Futbol takımının, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk sezonunda Süper Lig'de şampiyon olduğunu, ikinci sezonda Türkiye Kupası'nı kazandığını hatırlatan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: “Derbilerde rakiplerine üstünlük sağlamış, geçen sezonun özel şartlarında Türkiye'de ilk kez organize edilen Süper Final Grubu'nda ezeli rakiplerini 4 puan geride bırakmış, ancak yarım puanla şampiyonluğu elinden kaçırmıştır. Bunları hatırlatmak istiyorum çünkü bu başarıların altında imzası olan teknik heyetimiz ve takımımız içeriden dışarıdan acımasızca, iz ve izan tanımaksızın yerilmektedir. Fenerbahçe'nin sağduyulu kesimleri ve Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi olan bitenin farkındadır. Fenerbahçe'de artık başarısızlık üzerinden yapılan iktidar savaşları dönemleri geride kalmıştır. Fenerbahçe artık istikrar ve devamlılık kulübüdür. Futbol şubemizde kısa dönemli başarılardan ziyade (ki o başarıları da kazanmış olmamıza rağmen) orta ve uzun dönemli planlamaları esas alan bir zihniyet hakimdir. Bu kararlılığımız, bu politikamız sportif direktörümüz ve teknik sorumlumuz Sayın Aykut Kocaman önderliğinde hayata geçmeye devam edecektir.”



'Fenerbahçe taraftarı tüm gücüyle takımının arkasında olmalı'



Geçen sezondan kalan 5 maçlık ceza nedeniyle taraftarlara çağrıda bulunan Aziz Yıldırım, taraftarın tüm gücüyle takımının arkasında olması gerektiğini savundu.

Cezalı maçlar nedeniyle milyonlarca liralık gelirden de mahrum kaldıklarını kaydeden Fenerbahçe Başkanı, şunları kaydetti:

“Futbol takımımız, çok önemli isimlerle güçlendirilmiş kadrosuyla, her sezon olduğu gibi bu sezonda da yarıştığı tüm kulvarlarda zirveyi hedeflemeyi sürdürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, herkes rahat olsun, takımımıza destek olmaya devam edelim. Geçen sezonun özel koşullarında kulübümüz birkaç kez seyircisiz oynama cezası aldı ve maçlarımızı TFF'nin yeni uygulaması gereği kadın ve çocuklarımızın önünde oynadık; dünya spor tarihine geçen sahneler yaşadık. Geçen sezonun olağanüstü koşullarında bu tablo bizi gururlandırdı, bize güç verdi. Ama artık bu işe bir son vermeliyiz. Takımımız, bu sezona da 5 maç cezalı olarak başladı ve kulübümüz milyonlarca liralık gelirden mahrum kaldı. Sebebi ne olursa olsun, bu sezon kesinlikle ama kesinlikle küfür, sahaya yabancı madde atma, sahaya girme gibi fiilleri yaşamak istemiyoruz. Fenerbahçe taraftarı tüm gücüyle takımının arkasında olmalı. Medical Park Antalyaspor maçı bu sezon cezalı oynayacağımız son maç olarak kalmalıdır.”



'Her şey Fenerbahçe'nin bugünü, yarını ve geleceği için'



Yönetim kurulundaki eski ve yeni üyelerle birlikte var güçleriyle Fenerbahçe için çalışmaya ve proje üretmeye devam ettiklerini anlatan başkan Yıldırım, “Katıldığım bir televizyon programında ana hatlarıyla bahsettiğim projelerin üzerinde çalışıyoruz. Detayların üzerinden geçiyoruz. Fenerbahçemizin geleceğini garanti altına almak için düşünüyoruz, planlıyoruz ve uygulamaya geçmeye hazırlanıyoruz. Bu süreçte Fenerbahçe kongre üyeleri başta olmak üzere, tüm camiamızın desteği bizim için çok ama çok önemli olacak. Yine söylüyorum; her şey Fenerbahçe için; Fenerbahçe'nin bugünü, yarını ve geleceği için” diye konuştu.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini ifade eden Aziz Yıldırım, “Ardı ardına gelen terör olayları, şehit haberleri hepimizi kalbimizden vuruyor, derinden yaralıyor. Artık sözlerin, cümlelerin anlamını yitirdiği bir noktadayız. Bir kez daha bu vatan için şehit düşen tüm evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ana ve babalarına, yakınlarına sabırlar diliyorum. Fenerbahçe camiası olarak bu konuda, üzerimize düşeni tüm varlığımızla, tüm benliğimizle yapmaya hazır olduğumuzu dile getirmek istiyorum” diye görüşlerini aktardı.