Yıldırım: Kalkavan ile görüşmedim



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, adı başkan adayları arasında geçen eski yönetici Şadan Kalkavan ile bir görüşmesinin olmadığını, aday olma ihtimali olan bir isme ''Sen aday olma, şu olsun'' demenin demokratik bir anlayış olmadığını kaydetti.





Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün resmi internet sitesinde önemli açıklamalarda bulundu.



Yıldırım, bazı gazetelerde, Şadan Kalkavan'ın kendisine ''Sen çekil, ben aday olayım'' dediği şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Kalkavan ile arasında doğrudan ya da dolaylı herhangi bir görüşme olmadığını ifade etti.



Kulüp tüzüğü gereği tüm kulüp üyelerinin başkan ya da yönetim kurulu üyesi olma hak ve yetkilerinin bulunduğunu vurgulayan Aziz Yıldırım, ''Her vesileyle çok adaylı seçimlerin kulüp için faydalı olduğunu, böyle bir durumun kulüp içi demokrasinin gelişmesini sağlayacağını ifade ettim. Bu düşüncem doğrultusunda ne Sayın Kalkavan'ın ne de bir başka adayın adaylığını açıklamasının ya da aday olmasının bir ön şarta bağlanmasını son derecede yadırgamaktayım. Bu düşünceyi dillendirenleri de anlamakta zorluk çektiğimi söylemeliyim'' dedi.



Aziz Yıldırım, açıklamasında ayrıca, ''Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulu'nun hür iradesi ile seçilecek başkanın her türlü dış tesirden bağımsız, projeleri ve yönetim ekibi ile ortaya çıkması, adaylık yönünde iradesini açıklaması, çalışmalarını kamuoyu önünde yürüterek, seçimlere katılması sadece benim değil tüm Fenerbahçelilerin isteğidir. Aday olma ihtimali olan bir isme, 'Sen aday olma, şu olsun' demek ya da 'O aday olmazsa ben adayım' demek demokratik bir anlayış olmadığı gibi Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulu'nu oluşturan üyelerin iradesine de saygısızlıktır. Bu tip bir anlayışı yansıtan asılsız haberleri kınıyor, bu şekilde niyetlerini ortaya koyanları Fenerbahçe Kulübü Tüzüğü ve Genel Kurulu'na saygıya davet ediyorum'' ifadelerine yer verdi.



