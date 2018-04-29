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BBC Türkçe

Yıldırım: K. Irak referandumu savaş nedeni olmaz

Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kuzey Irak'taki referandum kararı konusunda "Savaş sebebi sayılmalıdır" çıkışına "Savaş devletle devlet arasında olur. Biz bunları devlet olarak tanımıyoruz. Burada bir bölgesel yönetim söz konusu. B

29 Nisan 2018 20:30

"Savaş sebebi sayılmalıdır" çıkışına

Yıldırım, Vietnam gezisi dönüşü uçakta yaptığı açıklamada "Bir devlet bize kafa tutar, egemenlik haklarımıza karşı hareket içinde olursa bizim için savaş sebebidir. Ama burada Irak'ın parçası olan bir bölgesel yönetim var. Bu savaş nedeni olmaz" dedi.

Başbakan Yıldırım "Başından beri bunun yanlış bir adım olacağını söyledik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bölgede zaten yeterince sorun var. Bunları çözmeden yeni bir sorun alanı oluşturmaktan başka bir işe yaramaz. Behemehal bu karar iptal edilmeli. Irak merkezi yönetimi istemiyor, İran, Türkiye istemiyor. ABD istemiyoruz diyor. Avrupa ülkeleri 'zamansız' diyor. Bunları dikkate aldığımızda bu konuda Kuzey Irak yönetiminin ısrar etmesinin bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

'Bölgedeki grupların kendi aralarında da tam görüş birliği olmadığını' söyleyen Başbakan "Farklılıklar var. Neresinden bakarsanız bakın referandum kararı yanlıştır. Kerkük'te Türkmenler, Araplar var. Burayı da bu işe dahil etmesi durumunda işler daha karmaşık hale gelecek. Nasıl geçmişte Kerkük'te oldu bitti yapıldıysa bundan sonrası da benzer bir sıkıntıyı yaşatabilir. Dolayısıyla ne bölgeye ne kendilerine hiçbir fayda getirmeyecek bu yanlış yoldan dönmeleri gerekir." dedi.

Binali Yıldırım, YPG konusunda ABD'den yapılan açıklamaları inandırıcı bulup bulmadığına dair soruya ise : "DEAŞ'ı temizlemek için işbirliği yapacağız ondan sonra devam etmeyeceğiz diyorlar. Öyle mi olacak bilmiyoruz. Her fırsatta söylüyoruz. Sadece söylenenlerle yetinecek değiliz. Her türlü tedbiri aldık, alıyoruz." yanıtını verdi.

Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin kritik ismi Adil Öksüz Almanya'da olup olmadığına dair soruyu da "Şu anda çeşitli rivayetler var. Teyit edilmiş bilgi yok. Biz Almanya'ya darbe girişimine karışmış böyle birisi var. İstihbari bilgiler var. Bunu ciddiye alın, tespitiniz halinde bize iade edin diyoruz" diye yanıtladı.

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