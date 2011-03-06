-YILDIRIM: İZBAN PROJESİ TÜRKİYE'DE BİR İLK İZMİR (A.A) - 06.03.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İzmir'in toplu ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Aliağa-Menderes arasında inşa edilen Egeray İZBAN Banliyö Sistemi projesinin Türkiye'de bir ilk olduğunu bildirdi. İZBAN'ın hizmete girmesi dolayısıyla Alsancak Garı'nda tören düzenlendi. Gardaki törene gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kendisinden bir süre önce tören alanına gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekilleriyle tek tek tokalaştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Binali Yıldırım, İzmir kenti içi toplu taşımacılığının dönüm noktalarından biri olacak bu önemli çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Projenin İzmir için çok önemli olduğunu, kentin kuzeyinden güneyini boydan boya kateden raylı sistemin hayata geçirilmesi için Başbakan Erdoğan'ın talimat verdiğini ve projeye büyük destek sağladığını belirten Bakan Yıldırım, Erdoğan'a ve açılışa katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Egeray projesi konusunda 1999'da Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina arasında, banliyö hattının yenilenmesi ve ortak işletimi konusunda ön mutabakatın imzalandığını, ekonomik kriz ve mali desteklerin temin edilememesi nedeniyle projede ilerleme sağlanamadığını, 2005'te mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun projeyle ilgili teşebbüste bulunduğunu anlattı. Bu yöndeki talep üzerine Başbakan Erdoğan'ın ''gereğini yapma'' konusunda talimat verdiğini ve bunun üzerine TCDD ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandığını anlatan Yıldırım, uyumlu bir çalışma döneminin sonunda projenin gerçekleştirilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bakan Yıldırım, projenin Türkiye'de en büyük raylı toplu taşıma sistemi olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Bu proje, Türkiye'de bir ilk. İstanbul için Marmaray neyse Ankara için Başkentray neyse İzmir için de Egeray, İZBAN aynı şeyi ifade ediyor. Farklı siyasi partilere mensup merkezi idareyle yerel yönetimin, konu millete, halka hizmet olunca ne güzel iş birliği yapabildiklerini, bunu nasıl başarabildiklerini gösteren örnek bir projedir. Bu yönüyle de bir ilktir. Bu projeyi başarıyla sonuçlandıran arkadaşlarımı kutluyorum.'' Bakan Yıldırım, bakanlığının İzmir'deki çalışmaları hakkında da katılımcılara bilgi verdi. -BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KOCAOĞLU- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'in, hoşgörü, özgürlük, aydınlık ve çağdaşlık gibi kavramların en çok yakıştığı kentlerden birinin İzmir olduğunu, kent için tarihi bir gün yaşadıklarını kaydetti. Türkiye'nin en büyük kent içi toplu ulaşım hattını sadece açmakla kalmadıklarını, toplumdaki uzlaşma ve birlikte iş yapabilme kültürünün de geliştirilmesi konusunda çok büyük örnek adım atıldığını kaydeden Kocaoğlu, ''Birbirimize kuşkuyla değil güvenle yaklaşarak, yakalarındaki rozetlere bakmadan, hasım değil, hısım olduğumuzu hatırlayarak, yani el ele vererek neler yapabileceğimizi buradan cümle aleme ilan ediyoruz. Bir araya gelmek bir başlangıç, beraberliği sürdürmek bir ilerleme, beraber çalışmak gerçek bir başarıysa, biz bunu hoşgörü kenti İzmir'de gerçekleştirdik. Gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz'' şeklinde konuştu. Hattın temelinin 3 Mart 2006 tarihinde atıldığını, TCDD Genel Müdürlüğü ile İzmir'in güneyiyle kuzeyini metro kalitesindeki 80 kilometrelik hatta birleştirdiklerini anlatan Kocaoğlu, projenin, merkezi hükümetle yerel yönetimlerin iş birliği açısından önemli olduğuna dikkati çekti. Belediye olarak Aliağa-Menderes Banliyö Sistemi çalışmaları çerçevesinde 4'ü yer altında olmak üzere 23 istasyon, toplam 5.2 kilometrelik iki tünel, 10 adet karayolu alt geçidi, 15 adet karayolu üst geçidi ve toplam 77 bin metrekarelik alana yayılan depo, araç bakım ve onarım tesislerinin imalatını gerçekleştirdiklerini anlatan Kocaoğlu, hedeflerinin günde 550 bin yolcu taşımak olduğunu dile getirdi. Başbakan Erdoğan'dan, İzmir'in EXPO 2020 adaylığı için destek isteyen Kocaoğlu, ''Sayın Başbakanımızın İzmir'in adaylığını gönülden desteklediğine inanıyor ve bu konudaki resmi açıklamayı dört gözle bekliyoruz'' diye konuştu. Kocaoğlu, projenin gerçekleştirilmesinde katkısı olan Erdoğan'a, mutluluklarına ortak olan Kılıçdaroğlu'na, İzmir Banliyö Sistemi Geliştirme Projesi İşbirliği Protokolü'ne imza koyan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a, Bakan Yıldırım'a teşekkür etti. -TÖRENDEN NOTLAR- Alsancak Tren Garı'nda iki bin kişi için hazırlanan tören alanı tamamen doldu. Davetiyesi olmayanlar tören alanına alınmadı. Törene Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nükhet Hotar, Hüseyin Tanrıverdi, CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil, CHP Genel Başkan Yardımcıları Alaattin Yüksel, Gürsel Tekin, Umut Oran, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Sertel ve bazı gazeteciler bir süre önce ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazetecilere destek amacıyla yakalarına siyah kurdele taktı. -PROTESTO- Öte yandan Başbakan Erdoğan, salona girerken, hazır bulunanlar, ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' diye tezahürat yaptı. Bu sırada CHP Buca Gençlik Kolları üyesi Sinan Yaman, Erdoğan'a hitaben, ''Biz gavur İzmirliyiz, ya sandığa gömeriz, ya denize dökeriz'' diye bağırdı. Genç, polis ekiplerince gözaltına alındı.