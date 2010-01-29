Yıldırım, istifa ettiği koltuğa geri döndü

T24 - Süper Lig'de 15. haftada oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 mağlup olduğu Eskişehirspor maçı sonrası Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yeniden Kulüpler Birliği Başkanlığına seçildi. Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu'nda İlhan Cavcav da Divan Başkanlığı'na getirildi.



Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu'nda istifa eden Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa seçildi.



Göreve devam edip etmeyeceği konusunda soru işaretleri bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bir dönem daha Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı yürütecek. Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu'nda İlhan Cavcav da Divan Başkanlığı'na getirildi.



Başkanlık seçiminin ardından bir basın açıklaması yapan Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ "Divan Kurulu Başkanımız İlhan Cavcav olmuştur. Bizler yine aynı görevlerimize devam edeceğiz. Yönetim kururu kararı alınarak Avrupa Kulüpler Birliği'ne de kabulümüz onaylanmış olacak. Buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.



Kulüpler Birliği Vakfı olarak Avrupa Kulüpler Birliği'ne girmek istediklerini söyleyen Gümüşdağ "Kulüpler Birliği 23 ülkenin bulunduğu Avrupa Kulüpler Birliği'nin içinde olmak bize büyük tecrübeler ve haklar kazandıracak. Bunun kabulü bizim Avrupa Birliği'ne girmemiz gibi algılanabilir" dedi.



Divan Kurulu Başkanlığı'na seçilen İlhan Cavcav ise "Kulüpler Birliği'nin kurucusu olarak, Aziz Yıldırım ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bana da Divan Kurulu Başkanlığı görevi verdiler. Aynı ekip devam edecek. Digiturk'e Kulüpler Birliği olarak da destek vereceğiz" açıklamasını yaptı.