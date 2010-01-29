T24 LogoT24 Logo
Spor

Yıldırım, istifa ettiği koltuğa geri döndü

Fenerbahçe'nin 2-1 mağlup olduğu Eskişehirspor maçı sonrası istifa eden Aziz Yıldırım, yeniden Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçildi.

29 Ocak 2010 02:00

T24 - Süper Lig'de 15. haftada oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 mağlup olduğu Eskişehirspor maçı sonrası Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yeniden Kulüpler Birliği Başkanlığına seçildi. Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu'nda İlhan Cavcav da Divan Başkanlığı'na getirildi.

Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu'nda istifa eden Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa seçildi.

Göreve devam edip etmeyeceği konusunda soru işaretleri bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bir dönem daha Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı yürütecek. Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu'nda İlhan Cavcav da Divan Başkanlığı'na getirildi.

Başkanlık seçiminin ardından bir basın açıklaması yapan Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ "Divan Kurulu Başkanımız İlhan Cavcav olmuştur. Bizler yine aynı görevlerimize devam edeceğiz. Yönetim kururu kararı alınarak Avrupa Kulüpler Birliği'ne de kabulümüz onaylanmış olacak. Buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfı olarak Avrupa Kulüpler Birliği'ne girmek istediklerini söyleyen Gümüşdağ "Kulüpler Birliği 23 ülkenin bulunduğu Avrupa Kulüpler Birliği'nin içinde olmak bize büyük tecrübeler ve haklar kazandıracak. Bunun kabulü bizim Avrupa Birliği'ne girmemiz gibi algılanabilir" dedi.

Divan Kurulu Başkanlığı'na seçilen İlhan Cavcav ise "Kulüpler Birliği'nin kurucusu olarak, Aziz Yıldırım ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bana da Divan Kurulu Başkanlığı görevi verdiler. Aynı ekip devam edecek. Digiturk'e Kulüpler Birliği olarak da destek vereceğiz" açıklamasını yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24