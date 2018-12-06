Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı adaylığı konusunda ilk adımı Çin'de attığını söyledi.

Sarıkaya, "Yıldırım İstanbul için ilk adımı Çin'de attı: Xi'an'a kardeş şehir olmayı önerdi" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

...Aktarıldığına göre heyetler arası nezaket cümlelerinin sıralanmasının ardından Yıldırım söze girdi…

“İpek Yolu’nun doğudaki başlangıç şehri Xi’an ile batıdaki bitiş şehri İstanbul’un kardeş şehir olmasını öneriyorum…”

Konya ile de kardeş şehir olan Xi’an Eyalet Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Heping öneriyi anında kabul etti…

Böylece Yıldırım, İstanbul için seçilmesi halinde ilk icraatı sayılacak adımını Çin’in Xi’an kentinde attı…