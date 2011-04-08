Yıldırım: İsrailli turistleri Alanya’ya sokmayın

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'Buralarda tatil yaptırmayın'



'Bir filo daha yola çıkıyor'





İHH Başkanı BülentYıldırımİnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım, Filistin’in Gazze kenti için hazırlanan yeni filoların haziran ayında karadan ve denizden yola çıkacağını belirtti. Sağlık Eğitim Bilgi İletişim Ahilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SEBİLAY) Alanya Şubesi tarafından önceki akşam Atatürk Spor Salonu’nda “Mavi Marmara Şehitlerini Anma Mazlum Ortadoğu Halklarına Destek ve Dayanışma Gecesi” düzenlendi. Geceye İHH Başkanı Bülent Yıldırım da katıldı. Etkinlik, İsrailli komandoların “Mavi Marmara” adlı gemiye yaptığı baskın anının görüntülerinin sinevizyon eşliğinde gösterilmesiyle başladı.Daha sonra kürsüye çıkarak bin kişiye hitap eden ve Alanya’nın turizm kenti olduğunu ve gemi yoluyla İsrailli turistlerin ilçeye geldiğini hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu: “İsrailliler para harcamazlar ama gelirler. Onlar için tatil beldesi olarak sadece Türkiye vardır. Bunu şehitler adına istiyorum. Bu adamları, özür dilemeden, tazminat ödemeden, ambargoyu kaldırmadan ve de bu katliamı işleyen başbakanları, bakanları cezaevine girmeden buralarda tatil yapmasına karşı çıkın. Zaten para için sessiz kalalım desek bunlar cimridir. Bir kuruş harcamazlar.”Konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesilen Yıldırım, “Bir filo daha yola çıkıyor. 31 Mayıs anısına hazırlanmış bir filomuz var. Ama haziranın ortalarını bulacak. Her ülkeden bir gemi çıkacak. Bizim ‘Mavi Marmara’da Avrupa’dan yola çıkacak. Dünyanın her yerinden gemiler gelecek. İsrail şunu çok iyi bilecek. Bu Akdeniz İsrail’in değil. Biz şehit oluruz diye korkmuyoruz. Geri adım atmayacağız. Gazze’de ambargo kalkana kadar ve Mescidi Aksa yürüyüşü tamamlana kadar bu deniz ile kara harekatı devam edecek. Bunu herkes bilsin. Sadece denizden değil kara konvoyları da hazırlanıyor ve bir uçak satın alma projesi gerçekleşmek üzere ” diye konuştu.Yıldırım sözlerini şöyle tamamladı: “Şimdi dünya liderlerine sesleniyoruz. Gazze’de insanlar ölürken bizim rahatça yaşamamızı beklemeyin. Mescidi Aksa esirken bizim sessiz kalmamızı da beklemeyin. Biz açık söylüyoruz. Hıristiyan ve Yahudilerle hiçbir problemimiz yok. Ama bizim bir yerle problemimiz var. Bunu da cesurca ve korkmadan söylüyoruz. O da insanlığa bir virüs gibi bulaşan siyonizmle bir problemimiz var.”