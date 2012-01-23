-Yıldırım: ''İskenderun en önemli kapı'' ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İskenderun'un Türkiye'nin Ortadoğu'ya, Akdeniz'e ve Afrika'ya açılan kapısı olmaya başladığını söyledi. İskenderun Limanının 36 yıl süre ile işletme hakkının Limak Yatırım'a devrine ilişkin imtiyaz sözleşmesi Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir tarafından imzalandı. Rixos Otelde düzenlenen imza töreninde konuşan Yıldırım, bunun bir özelleştirme projesi değil, sadece limanın 36 yıllığına işletme hakkının devri olduğunu söyledi. Buradaki amacın limanın daha verimli çalışması, yatırımların daha hızlı yapılması olduğunu ifade eden Yıldırım, ''Burada çalışan 300 işçimiz vardı. Bular TCDD bünyesinde çalışmaya devam ediyor. İşçilerimiz hiç bir hak kaybına uğramadan çalışmalarına devam edecek' dedi. Limanda yeni istihdam oluşturulacağını anlatan Yıldırım, Limak'ın, 250 kişi daha istihdam edeceğini belirtti. Konteyner kapasitesinin ilk etapta 4 yüzbine, kısa sürede da 1 milyona çıkarılacağını anlatan Yıldırım, limana toplam 250 milyon olarlık bir yatırım yapılacağını kaydetti. İskenderun limanının 750 dönümlük alanıyla Türkiye'nin 4'üncü büyük limanı olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: ''Demiryollarına bağlı limanların özelliği limana kadar demiryolu ve otoyol bağlantısının bulunması. Dolayısıyla limana gelen ve sevk edilecek bütün yükler ulusal ulaşım ağına bağlanabiliyor. Limak grubuna düşen buraya belirli uluslararası linerleri bağlamak ve İskenderun'u, ihracat ve ithalatın yapıldığı merkezin ötesinde bir aktarma haline getirmektir. Bu liman buna uygundur. İskenderun, ülkemizin Ortadoğu'ya, Akdeniz'e ve Afrika'ya açılan kapısı olmaya başladı.'' -''Vur kazmayı Ferhat...''- Yıldırım, konuşmasında Adalet Bakanı Ergin'in Amanos dağlarına yeni bir geçit açılması talebine yönelik olarak da şunları söyledi: ''Sayın Adalet Bakanım, Amanosların ön tarafı size yetmiyor artık, arkasına geçmek istiyorsunuz. Amanoslardan bir geçişimiz var. Bu geçiş körfezdeki bütün sanayi ve üretim tesislerini dikkat aldığınızda yeterli olmuyor. Dolayısıyla iş Ferhat'a düşüyor. Necip Fazıl ne diyor; 'Vur kazmayı Ferhat, çoğu gitti azı kaldı', bekleyin çoğu gitti azı kaldı. Bunu da gerçekleştireceğiz.'' Hatay'ın son 9 yılda altyapı yatırımlarında büyük yol kat ettiğini ifade eden Yıldırım, 15 kilometrelik otoyolun, 280 kilometreye çıkarıldığını, Hatay Havalimanının yolcu sayısının 3'e katlanarak 700 bine yaklaştığını söyledi. -5 yılda 250 milyon dolar yatırım- Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 5 yıl içinde İskenderun Limanına 250 milyon dolar yatırım yapacaklarını bildirdi. Özdemir, İskenderun Limanı projesinin finansmanı için 6 büyük bankanın yer aldığı konsorsiyumdan toplam 425 milyon dolar tutarında kredi sağladıklarını belirtti. Limak Yatırım'ın en önemli projelerinden biri olan İskenderun Limanı’nda kapasite artırımı ve iyileştirme çalışmalarına derhal başlayacaklarını ifade eden Özdemir, ilk etapta 1,3 milyon TEU'luk konteyner yatırımı yaparak, ilerleyen aşamalarda 3 milyon TEU'ya ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. -''İskenderun Limanı, Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olacak''- Özdemir, limanın doğal coğrafi yapısı gereği, başta Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye, Adana, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve diğer doğu ve güneydoğu illeri olmak üzere Türkiye'nin, Doğu Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu havzasında bulunan sanayi ve ticaret merkezlerine hizmet için en uygun konumda bulunduğunu söyledi. Nihat Özdemir, Limak Yatırım'ın en önemli projelerinden biri olan İskenderun Limanının Irak ve Suriye gibi komşu ülkelerle transit ticaret için önemli bir aktarma noktasında bulunduğunu ifade etti. Limak Holding olarak dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, yeni girişim alanlarını değerlendirme noktasında heyecan taşıdıklarını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu: ''Limanın bir kısmını konteyner limanı haline getireceğiz. Bu konuda yatırımlara başladık. Liman için 3 kademeli yatırım planımız var. Dünya ticaret hacmindeki artışı ve bu ticaretin önemli bir bölümünün deniz yolu ile gerçekleştiğini gözlemlemekteyiz. Bunun yanı sıra yüklerin konteyner ile taşınma trendinin önemli bir ivme kazandığı görülmektedir. 5 yıl içinde İskenderun Limanına 250 milyon dolar yatırım yapacağız'' Bu proje için 6 büyük bankadan toplam 425 milyon dolarlık kredi temin ettiklerini ifade eden Özdemir, bu projeye destek veren konsorsiyum ortağı Finansbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, UniCredit ve Vakıflar Bankasına bu ülke için proje üreten, yatırım yapan bir grup olarak teşekkür borçlu olduklarını ifade etti. Özdemir, kredinin toplam vadesinin 13,5 yıl, geri ödemesiz dönemin ise 4 yıl olacağını belirterek, ''Bu kredi Özelleştirme İdaresine işletme devir bedeli ödemesinde, limanın kapasite artırımı ve iyileştirme yatırımları için kullanılacak'' dedi. -''Komşu ülkeler de faydalanıyor''- TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman da TCDD bünyesinde bulunan Samsun, Bandırma, Derince limanlarından sonra İskenderun limanının da işletme hakkı devredilen limanlar arasına girdiğini söyledi. İskenderun limanının devriyle birlikte 4 liman işletme hakkı devrinden toplam 1 milyar 428 milyon dolarlık bir kaynak oluşturulduğunu belirten Karaman, aynı zamanda bu limanlara kamu kaynağı kullanılmadan 111 milyon dolarlık da yatırım yapıldığını kaydetti. Karaman, söz konusu limanlardan sadece Türkiye'nin değil, komşu ülkelerin de faydalandığını dile getirdi.