Yıldırım Irak'ı ziyaret ediyor

Başbakan Binali Yıldırım bu yılın ilk dış ziyaretini geçen yıl sorunlu ilişkilerin yaşandığı Irak'a gerçekleştiriyor. Türkiye'nin Başika kampındaki askeri varlığı geçen yıl iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Yıldırım ziyareti sırasında Bağdat'ta Irak Başbakanı Haydar el İbadi'yle, daha sonra Erbil'de Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'yle bir araya gelmesi, iki görüşmede de IŞİD ile PKK ile mücadelenin ana gündem maddesi olması bekleniyor.

Yıldırım Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı tarafından resmi törenle karşılandı.

Ziyarette Türkiye'nin hassasiyetlerini ve Kuzey Irak'ta PKK'nın varlığından duyduğu rahatsızlığı Bağdat merkezi yönetimine iletmesi bekleniyor. Yıldırım'ın ziyaretinde Musul'da IŞİD'e karşı yürütülen operasyon konusunun da gündeme geleceği tahmin ediliyor.

Bağdat yönetimi Türkiye'nin Musul operasyonuna katılmasına karşı çıkarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve müttefiklerinin 'yardımcı aktör durumuna düşürülemeyeceğini ve Türkiye'nin hem sahada, hem de masada olacağını' duyurmuştu.

Başika'ya 700 dolayında asker sevk eden Türkiye İŞİD karşıtı koalisyona katılan Sünni ve Türkmen gruplara yoğun destek sağlıyor. Irak Başbakanı Haydar el İbadi Türkiye'den askerlerini topraklarından çekmesini ve Irak'ın egemenliğine el sürmemesini talep etmişti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakçı, Başbakan Yıldırım'ın ziyaretini sosyal medya hesabından duyurdu. Kaymakçı "Ziyaretin Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmasını diliyoruz" dedi.

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AP/DW, SSB/HT