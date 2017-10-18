Yıldırım ile Kılıçdaroğlu 'memleket meselelerini' görüştü

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün (17 Ekim 2017) Meclis’te 1.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun talebi üzerine gerçekleşen görüşmede Suriye, ABD vize krizi, OHAL, KHK ihraçları, 224 gündür açlık grevinde ve tutuklu olan akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça’nın durumu ile Enis Berberoğlu’nun tutukluluğu konuları ele alındı.

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün baş başa 1.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye ve Irak’taki son durum, Meclis Gündeminde bulunan müftülere nikâh yetkisi verimesi ve OHAL’in uzatılması gibi gündemin sıcak konularının yanı sıra KHK’larla ihraç edilen bazı personel, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılama kararına rağmen tahliye edilmemesi gibi gelişmeler de ele alındı.



Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, Başbakan Yıldırım, TBMM’deki makamında CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu’nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme 90 dakika sürdü. Ankara kulislerinde “sürpriz” olarak nitelenen görüşmede Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki makamının girişinde karşıladı. Yıldırım ve Kılıçdaroğlu’nun, foto muhabirlerine poz vermelerinin ardından görüşmeye geçildi. CHP heyetini karşılayanlar arasında AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı. Kılıçdaroğlu, görüşmeye CHP Grup başkanvekilleri Levent Gök, Engin Altay, Özgür Özel ve Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır ile geldi. Baş başa görüşme sırasında grup başkanvekilleri liderleri özel kalem odasında bekledi.

‘Memleket meseleleri’

Görüşmede, iç ve dış politik konular ele alındı. 1.5 saatlik görüşmenin ardından Yıldırım ve Kılıçdaroğlu, ikişer cümlelik açıklama yaptı. İlk sözü alan Kılıçdaroğlu, “Sayın Başbakan ile Türkiye’nin pek çok sorununu görüşme imkanımız oldu. Sayın Başbakan belli konularda bilgi verdi. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Başbakan Yıldırım da, “CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile memleketin meselelerini konuştuk. İç ve dış politika ile ilgili gündemdeki konular hakkında değerlendirme yaptık” ifadelerini kullandı. İki lider de soru almadı.

Kaçırılan askerler dosyası

Görüşmede CHP lideri PKK’nın kaçırdığı asker ve polis ailelerinin sıkıntılarına dair Başbakan’dan bu sıkıntıların çözümü konusunda yardımcı olmasını isteyerek bir dosya sunduğu da öğrenildi. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “aklınıza ne geliyorsa her şeyi konuştum” ifadesini kullandı.

Müftülere nikâh yetkisi

Görüşmede, TBMM’de görüşmeleri süren müftülere nikah kıyma yetkisi veren düzenleme de masaya yatırıldı. Alınan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, düzenlemenin laiklik ilkesine aykırı olduğunu belirterek, yasalaşmaması gerektiğini ve sert muhalefet edeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun siyasetteki sert söylemlere ilişkin rahatsızlığını da ilettiği, Yıldırım’ın da bu konuda CHP liderine katıldığı ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı’nın TBMM’ye rağmen “Bu yasa geçecek” şeklinde açıklama yapmasını doğru bulmadıklarını aktardığı da ifade edildi.

OHAL ne kadar daha uzayacak?

Edinilen bilgiye göre görüşmede dış politik gelişmeler ağırlıklı olarak yer tuttu. Başbakan Yıldırım, İdlib’te Rusya ile birlikte yürütülen askeri operasyon, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül’de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumunun ardından atılan ve atılacak adımlar ve ABD ile yaşanan vize krizi hakkında gelinen son durumu Kılıçdaroğlu’na aktardı. Görüşmede, ABD’nin yanı sıra Rusya ve İran ile ilişkiler konusu da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu eleştirilerini aktarırken, Yıldırım da atılan adımlara dair bilgi verdi. Görüşmenin iç politika gündeminde ise CHP lideri ağırlıklı olarak eleştirilerini gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu OHAL’in uzatılmasını gündeme getirirken, “Bir daha uzatacak mısınız, bu son mu?” diye sorduğu, Yıldırım’ın ihtiyaç olduğu sürece uzatılabileceğini söylediği iddia edildi. Görüşmede, MİT TIR’ları soruşturmasında hüküm giyen Berberoğlu’nun durumu da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, istinaf mahkemesinin bozma kararını hatırlatarak, Berberoğlu’nun serbest bırakılması gerektiğini Yıldırım’a aktardı.

KHK ile yapılan kamudan ihraçlar ile 'FETÖ' yargılama süreçleri de görüşmede ele alındı. KHK ile ihraç edilen, açlık grevine devam eden Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın sağlık durumunun kritik olduğu da Kılıçdaroğlu tarafından ikinci kez yüz yüze görüşmede Yıldırım’a aktarıldı. Kılıçdaroğlu, bu isimlerin serbest bırakılmasını ve durumlarının OHAL Komisyonu’nda öncelikli olarak görüşülmesi talep ettiği bildirildi. Yıldırım’ın her iki ismin durumuna ilişkin Kılıçdaroğlu’na bir bilgi paylaşımı yaptığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun kamudan atılan bazı isimlere dair bir dosyayı da Başbakan’a sunduğu kaydedildi.