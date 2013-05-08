Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "İki yıl daha buradayım. Aykut Kocaman da görevinin başında. Fenerbahçe üzerinden rant sağlamaya çalışanlara mali kongrede yanıt vereceğim. Herkes haddini bilecek. Gündeme getirilen isimlere gülüyorum. Örneğin Mehmet Ali Aydınlar ben burada olduğum sürece başkanlık hayali görmesin" dedi. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın sözlerine imada bulunan Yıldırım, "Bizim çilekle, böcekle işimiz yok. Fenerbahçe’ye kim yararlı olacaksa, taraftarı kimler mutlu edecekse göreceksiniz o transferler yapılacak" diye konuştu.

Fenerbahçe’nin önce Avrupa Ligi’ne vedası, ardından şampiyonluk yarışına havlu atmasıyla gündeme gelen, “Aziz Yıldırım bırakıyor mu?, “Aykut Kocaman ile yollar ayrılacak mı?” şeklindeki spekülasyonlara, sarı-lacivertli kulübün başkanı sert yanıt verdi.

Cemal Ersen'in Milliyet'in Skorer ekindeki haberine göre, Başkan Aziz Yıldırım son günlerde çıkan spekülasyonlara noktayı koyarken, “Kimse rüya görmesin. İki yıl daha buradayım. Aykut Kocaman da görevinin başında. Fenerbahçe üzerinden rant sağlamaya çalışanlara olağan mali kongrede verilecek cevabı bekleyin. Herkes haddini bilmeli” şeklinde konuştu.

Son iki yıldır camianın yaşadığı sıkıntıların bazı çevrelerce suistimal edilmeye çalışıldığını ancak başkanlığı süresince bunlara asla izin vermeyeceğini belirten Yıldırım şöyle devam etti:

"Seçimle geldim ve görev süremin bitmesine iki yıl daha var. Anlamayan anlasın, duymayan duysun diye söylüyorum. İki yıl daha buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Gündeme getirilen isimlere de gülüyorum. Örneğin Mehmet Ali Aydınlar ben burada olduğum sürece başkanlık hayali görmesin. Biz önümüze bakıyoruz. Gelecek sezonun hesaplarını yapıyoruz."

Kocaman’ın listesi hazır

Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın veda edeceği yolundaki haberlere de tepki gösteren Yıldırım, “Daha bugün (dün) öğleden sonra kulüpte biraraya geldik ve yeni sezonun transferleri üzerine konuştuk. Kendisinin yaptığı hazırlıklar var, listesi var. Hangi mevkilere, kimler alınacak, maliyeti nedir, kimlerle yollarımızı ayıracağız, fikirlerini aldım, bunları görüştük. Kocaman görevinin başındadır ve ben başkan olduğun müddetçe beraberiz. Arkasında değil, yanındayız ve aynı yolda yürüyoruz.”

Transfer listesindeki futbolcuların isimleriyle ilgili yorum yapmayan Yıldırım, “Fenerbahçe’ye de bir veya birkaç çilek gelecek mi?” sorumuza ise, “Ne çileği? Bizim çilekle, böcekle işimiz yok. Fenerbahçe’ye kim yararlı olacaksa, taraftarı kimler mutlu edecekse göreceksiniz o transferler yapılacak” karşılığını verdi.

‘Millet kafaya katmış’

Fenerbahçe başkanı, “Biz rahatsız değilken millet kafaya takmış Fenerbahçe ile uğraşıyor, senaryolar yazıyor. Ama hepsine verilecek cevabım var. Mali genel kurulda göreceksiniz. Orada yapacağım konuşmayı bekleyin. Herkesin haddini bilmesi ve ona göre davranması gerek. O kongrede söyleyeceklerim pek çok insana ders olacak. Biz büyük bir camiayız ve geçmişte olduğu gibi her türlü olumsuzluğun üstesinden gelmeyi biliriz. Yapacağımız çok işi var ve bunları gerçekleştirmeden bayrağı devretmeyeceğim” diye konuştu.