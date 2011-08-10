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Spor

YILDIRIM HSYK MÜFETTİŞLERİNE İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) 

10 Ağustos 2011 22:50

-YILDIRIM HSYK MÜFETTİŞLERİNE İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 10.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, şikayet üzerine soruşturma dosyası ve belgelerini incelemeleri için görevlendirilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) müfettişlerince ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Yıldırım'ın avukatı Faik Işık'ın, şike soruşturmasının hukuka aykırı yürütüldüğü iddiasıyla şikayet başvurusu yaptığı HSYK'nın, soruşturma dosyası ve belgelerini incelemeleri için görevlendirdiği iki müfettiş, dün sabah saatlerinde Yıldırım'ın tutuklu bulunduğu Metris Cezaevine gitti. Burada Yıldırım'ı ''müşteki-mağdur'' sıfatıyla dinleyen müfettişlerin, saat 13.30 sıralarında cezaevinden ayrıldığı öğrenildi.  Müfettişlerin yürüttüğü inceleme kapsamında daha önce de Yıldırım'ın avukatı Faik Işık dinlenilmişti. Aziz Yıldırım'ın avukatı Işık, HSYK'ya, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığına ve özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine ayrı ayrı dilekçe vererek, soruşturmanın hukuka aykırı yürütüldüğünü iddia etmişti. Işık, HSYK'ya verdiği dilekçede, hakim ya da savcı ismi belirtmeden sorumluluğu bulunan yargı mensuplarından şikayetçi olmuş ve gizlilik kararı olmasına rağmen polisin hazırladığı doküman ve tüm ayrıntıların internet, gazete, radyo ve televizyonlarda yer aldığını öne sürmüştü.

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