Yıldırım Holding'de acı kayıp

Hurşit TOPAL/GEMLİK(Bursa), (DHA)- YILDIRIM Holding\'in Yönetim Kurulu üyesi, 52 yaşındaki Mehmet Yıldırım geçirdiği kalp krizi sonucu Mudanya Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yıldırım, doktorarın tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gemlik İlçesi\'nde bulunan Gemlik Gübre ve Gemport\'un yöneticilerinden olan Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yıldırım, bugün Mudanya\'daki evinde kalp krizi geçirdi. İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı zamanda Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili\'de olan Mehmet Yıldırım\'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere Samsun\'da götürülmesi bekleniyor

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