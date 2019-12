Yıldırım: Her türlü eleştiriye açığız

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, divan kurulu toplantısında eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp ile yaşadığı tartışmanın üzücü olduğunu, böyle durumlara alışık olmadıklarını ve her türlü eleştiriye açık olduklarını söyledi.





Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, eski yönetim kurulu üyesi Hakan Bilal Kutlualp'le yüksek divan kurulu toplantısında yaşadığı tartışmanın, üzücü ve alışık olmadıkları bir durum olduğunu belirtti.



Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin şubat ayı sayısında yer alan açıklamalarında, sarı-lacivertli kulübü bir dünya markası haline getirebilmek için büyük bir çaba içinde olduklarını belirtirken, Hakan Bilal Kutlualp'le yaşadığı diyaloğa değindi.



Mayıs ayında yapılacak kongrenin yaklaştığı bir sırada yüksek divan kurulu toplantısında yaşananları, ''Maalesef son derece üzücü ve alışık olmadığımız bir durum. Bu konu ile ilgili kişisel rahatsızlığımı divan kurulunda açıkladım'' diyen Yıldırım, ''Divan kurulu toplantılarımız, dönemsel olarak icraatlarımızın değerlendirildiği, eleştirildiği, yeni ve kulübümüze faydalı olacak projelerin görüşüldüğü bir tartışma platformudur. Bu yapısı ile divan, kulübümüz yönetiminin adeta yönünü belirleyen pusulası niteliğindedir. Ancak ne var ki son divan toplantımız, uzun yıllardır görülmemiş anlayışla, divanın Fenerbahçe Kulübü için taşıdığı anlama zarar vererek, kutsiyetini ihlal eden bir tavra sahne olmuştur'' diye konuştu.



''HER TÜRLÜ ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ''



Yıldırım, eleştirinin gelişmeyi beraberinde getirdiğine inandıklarını kaydederken, ''Şahsen ben ve yönetici arkadaşlarım her türlü eleştiriye sonuna kadar açığız'' dedi.



Eleştirilmelerinin, icraatlarının olumla ya da olumsuz yönlerinin kendilerine söylenmesinin tüzük gereği divan kurulunun görevi olduğunu aktaran Yıldırım, ''Ne var ki eleştiri ile iftirayı karıştıranlar, belden aşağı vurarak bizleri karalamak ve bu şekilde bir anlayışı hakim kılmak isteyenler bize zarar vermeyi amaçlarken, aslında Fenerbahçe Kulübü'ne zarar vermekte olduklarının maalesef farkına varamamış, divan kurulu toplantısında da bu tavırlarını sahnelemişlerdir'' şeklinde görüş belirtti.



Eski dönemlerin kötü alışkanlıklarını sürdürerek iktidar olma mücadelesine girenlerin, başarılı olamayacaklarını dile getiren Yıldırım, ''Herkesin projeleri, ekibi ve farklılığı ile yarıştığı bir seçim süreci, kulüp üyelerimizin ve taraftarımızın ortak beklentisidir. Eski yıllarda yaşanan ve rakip adaylara kara atma, kötülüme, lekeleme üzerine kurulan seçim süreçleri geçmişte kalmış olup, Fenerbahçelilerin hemen tamamının görmeyi arzu etmedikleri bir durumdur. Bunu anlayamamış olanlar için divan kurulu toplantısı ciddi bir uyarıdır. Umarım kulübümüzü önümüzdeki yıllarda yönetmeye talip olanlar, bu uyarıdan sonuçlar çıkarmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki, çok adaylı bir seçim Fenerbahçe Kulübü'nün gelişmesi ve yükselmesi için son derece önemlidir. Arzum ve temennim, Fenerbahçe Kulübü'nü daha ileriye taşıyacak birden fazla başkan adayının olması, bunların ekipleri, projeleri ve farklılıkları ile kendilerini ifade ettikleri bir sürecin sonunda seçimlerin yapılmasıdır. Seçimin ardından seçilmiş başkan ve yönetimin arkasında kenetlenmek ise Fenerbahçeliliğin olmazsa olmaz bir gerekliliğidir'' dedi.



''SÖZLEŞME YENİLEMELERDE GEREKEN FEDAKARLIK YAPILACAK''



Aziz Yıldırım, ara transfer döneminde futbol takımının geleceğine yönelik adımlar atarak yeni oyuncular transfer ettiklerini ve mevcut oyuncularından bazılarıyla sözleşme uzattıklarını dile belirtirken, ''Henüz sözleşmesi uzatılmamış futbolcularımız ile görüşmelerimiz sürüyor. Umuyorum ki onların da sözleşmelerini uzatırız. Kimsenin şüphesi olmasın ki, gönlü Fenerbahçe'den yana olan tüm sporcularımızı kulübümüz çatısı altında tutmak için elimizden gelen her türlü fedakarlık yapılacaktır'' dedi.



Alex ve Roberto Carlos'un sözleşme yenilerek tercihlerini kendilerinden yana kullandıklarını anımsatan Yıldırım, yeni transferler Gökhan Emreciksin ve Abdülkadir Kayalı'nın yetenekli oyuncular olduğunu kaydederken, Furkan Aydın ve Onur Karakabak için ise ''Fenerbahçe'nin geleceği için dikilen fidanlar'' tanımlamasını yaptı.



Yıldırım, Fenercell adı altında mobil iletişim alanında gerçekleştirecekleri çalışmaya da değinerek, sponsorları da olan Avea firması üzerinden kiralayacakları blok hatları, farklı bir hizmet anlayışı ve yeni ek hizmetlerle pazarlayacaklarını açıklamalarına ekledi.