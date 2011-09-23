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Dünya

Yıldırım helikopter kazasını değerlendirdi ANKARA (A.A)

23 Eylül 2011 17:36

-Yıldırım helikopter kazasını değerlendirdi  ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin, ''O cihazların sökülüp sökülmediği gibi konular, aslında eğer kaza raporu incelenirse, orada da bu tespitlerin yapıldığı görülecektir'' dedi. Bakan Yıldırım, TCDD'nin 155. yıl etkinlikleri programının ardından, gazetecilerin Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin sorusu üzerine, konunun şu anda yargıda olduğunu belirtti. Bu aşamada herhangi bir yorum yapılmasını doğru olmadığını ifade eden Yıldırım, ''Bütün çalışma, kaza kırım çalışması, Meclis Araştırma Komisyonu raporu, Yüksek Denetleme raporları, Devlet Denetleme raporları, hepsi derlenmiş, toparlanmış savcılara verilmiştir. Konu mahkemeye intikal etmiştir. Biz de oradan çıkacak kararı beraber bekleyeceğiz. Bu aşamada bunun üzerine başka şeyler söylemenin bir anlamı yok. O cihazların sökülüp sökülmediği gibi konular, aslında eğer kaza raporu incelenirse, orada da bu tespitlerin yapıldığı görülecektir'' diye konuştu.

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