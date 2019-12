Yıldırım hayal kırıklığı yaşıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi için koyduğu hedefe ulaşamadığını belirterek, "Takımımız böylece hem taraftarlarımızı hem de bizi hayal kırıklığına uğratmıştır" dedi.



Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nün yayın organı Fenerbahçe Dergisi'nin 70. sayısında yer alan, "İçinde bulunduğumuz dönemi aşacağız" başlıklı yazısında, Fenerbahçe'nin tüm takımlarının ve sporcularının, yarıştığı tüm branşlardaki tek hedefinin başarı olduğunu vurgulayarak, "Başarının göstergesi ise; kazanılan şampiyonluk, kupa ve madalyalardır. Her sezon takımlarımızdan ve sporcularımızdan beklentimiz, performanslarını daha ileri götürmeleri ve başarıda istikrarı yakalamalarıdır. Futbol takımımıza yaptığımız yatırımlar bu hedef doğrultusunda olmuştur. Ancak futbol takımımız UEFA Şampiyonlar Ligi için koyduğumuz hedefe ulaşamamış, hem taraftarlarımızı hem de bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır" dedi.



Dinamo Kiev takımı ile Kiev'de oynayacakları maçın, futbol takımının UEFA Kupası'na katılması için son şans olduğunu kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:



"Beklentimiz teknik ekibimiz ve futbolcularımızın bu son şansı iyi bir şekilde kullanması ve UEFA Kupası'na kalarak camiamızı gururlandırmasıdır. Bunun için çok çalışmak, sahada savaşmak, varını yoğunu ortaya koyarak taraftarımıza bu mutluluğu yaşatmak futbolcularımız için bir borçtur. Takımımız ancak UEFA Kupası'na katılarak taraftarımıza Şampiyonlar Ligi'nde yaşattığı üzüntüyü ve hayal kırıklığını bir nebze olsun giderebilir. Bizler bunun farkındayız ve var gücümüzle bize düşen görevi yerine getirme gayretindeyiz. Teknik ekibimizin de futbolcularımızın da maç tarihine kadar sadece bu gayret ve düşünce içinde olmaları gerektiğini, bunun için daha çok çalışacaklarını biliyor ve onlara güveniyoruz."







-"UYUM SÜRECİ VE SAKATLIKLAR MAZERET DEĞİL"-







Başkan Yıldırım, sezon başından beri yaşanan ciddi sakatlıkların, yeni hoca ve yeni sisteme uyum sürecinin, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yaşadıkları hayal kırıklıklarına etkisi olduğunu düşündüklerini ifade ederek, ancak bunun bir mazeret olmadığını dile getirdi.



Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde kendilerini gururlandıran sonuçları alan futbolcuların üzerlerinde taşıdıkları şerefli formanın hakkını vereceğine inandıklarını söyleyen Yıldırım, "UEFA Kupası'nı sezon başında bir hedef olarak görmemekle birlikte gelinen noktada, takımımızın UEFA Kupası'na kalması halinde yeni hedefimiz stadımızda oynanacak final olmalıdır. Son UEFA Kupası finalinde olmak kulübümüz tarihinde önemli bir kilometre taşı olacaktır" diye konuştu.





-"EKSİKLERİ GİDERECEĞİZ"-





Başkan Yıldırım, taraftarlardan, yaşanan başarısızlıkların en çok kendisini ve 24 saat mesailerini kulübe harcayan yöneticileri üzdüğünü bilmesini istedi.



"Taraftarımızın gönlündeki hüzün, içindeki hayal kırıklığı en çok bizleri üzüyor" diyen Yıldırım, şöyle konuştu:



"Taraftarımız daima en iyi şeylere layık, çünkü onlar saf ve temiz duyguları ile her şeyleri ile gönül verdikleri takımlarının her zaman, her yerde ve her şartta yanındalar. Bu renklere karşılıksız gönül verenlerin takımlarına olan bağlılıkları ve sevgileri mutlaka karşılığını bulmalı. Vazifemiz sizlerin başını daima dik tutmak, bunun için gereken her türlü çalışmayı yapıyoruz. Başta olumlu sonuçları olacağını düşündüğümüz ancak beklentimizi karşılamayan işlerin düzelmesi için her türlü tedbiri alıyoruz ve alacağız. Camiamızı gururlandıracak başarıları elde etmek için görünen eksiklikleri mutlaka gidereceğiz."







-"BAŞARAMAYACAKLAR"-







Aziz Yıldırım, taraftarlara seslenerek, "Her başarısız sonucu bizlere saldırmak için fırsat bilen, taraftarı umutsuzluğa iten, aslında olmayan olaylar üzerine hayaller kurarak saldıranlara fırsat vermeyeceğinize inanıyorum" ifadesini kullandı.



Başkan, şunları kaydetti:



"Sürekli olumsuzlukları göstermeyi adet edinerek yaşanan güzelliklerin tadını çıkarmamıza fırsat vermeyenleri bildiğinizi ve bu kişilerin asla başarılı olamayacağını düşünüyorum. Her fırsatta kulübümüze saldırarak taraftarları oldukları kulüplere televizyon ve gazete köşelerinden avantaj yaratmaya çalışanların bu niyetlerini asla başaramayacaklarını bir kere daha tekrarlıyorum.



Fenerbahçeli olanları potansiyel suçlu, Fenerbahçelileri tehlikeli ve riskli gösterenlerin bu çabasının ardında hak ettiğimizi alma konusunda bizi durdurma, mensubu oldukları kulübe avantaj yaratma gayreti olduğunun bilinmesini istiyorum. Spor teşkilatlarında görev alan tüm Fenerbahçelileri, zan ve isnat altında tutanların bu şekilde kulüp taraftarları arasında kin ve nefret tohumu ekmekte olduğunu, futbolun marka değerini düşürerek dökülen helal alın terini kirlettiklerini ifade etmek istiyorum. 100 yıllık koca bir çınar olan kulübümüzün, kişisel amaçları uğruna kendisine saldıranları asla karşılıksız bırakmayacağını bir uyarı olarak belirtmekte fayda görüyorum.



Başkanlar, yöneticiler, teknik adamlar ve futbolcular hep geçicidir. Geçici olmayan tek gerçeğimiz "Fenerbahçe"dir. Fenerbahçe'ye zarar vermek isteyenlere asla fırsat vermedik bundan sonrada vermeyeceğiz."







-"GEÇİŞ SÜRECİ YAŞIYORUZ"-







Profesyonel futbol takımının yeni hocası ve yeni hocanın yerleştirmek istediği sistem ile ilgili bir geçiş süreci yaşandığını anlatan başkan Yıldırım, "Sistemin başarılı olması için gerekenler yapılmaktadır. Bu sistemin başarısı için ortaya çıkan eksiklikler ve ihtiyaçlar ilerleyen günlerde giderilecektir. Bu dönemde taraftarımızdan beklentimiz; her türlü sonuçta takımının arkasında olması ve desteğini esirgememesidir. İçinde bulunduğumuz dönem, birlikte kararlı şekilde oluşturacağımız güçle aşılacaktır. Hep destek tam destek anlayışı ile bu güce güç katan taraftarlarımıza bir kere daha şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.







-"MALİ KRİZDEN EN AZ ETKİLENECEK KULÜBÜZ"-







Aziz Yıldırım, dünyada yaşanan ekonomik krizin etkilerinin tüm kulüpler tarafından hissedilmeye başlandığını söyledi.



Fenerbahçe'nin, yaşanan mali krizden en az etkilenecek kulüp olacağını tekrarlayan Yıldırım, "Bu durum mali yapıya yönelik istikrarlı çalışmalarımızın bir sonucudur. Bununla birlikte kulüp olarak bizlerde pek çok konuda tasarrufa gitmek ve önümüzdeki süreçte krizin ortaya çıkaracağı zorlukları aşacak tedbirleri bugünden almak zorundayız. Tesisleşme hamlemizi kesintiye uğratmadan kulübümüze yeni kalıcı gelir kalemleri yaratarak güçlü mali yapımızı daha da güçlendirmek zorundayız" dedi.



Projelerle ilgili bilgiler de veren Aziz Yıldırım, yazısını şöyle tamamladı:



"Ataşehir Spor Kompleksi, Ankara Tesisleri, Kenan Evren projesinin ardından, eski kulüp binamızın yenilenerek Fenerbahçe Konuk Evi olarak önümüzdeki ay içinde devreye alınacağını, bu şekilde İstanbul içinde artık otel masrafımızın kalmayacağını, üyelerimizin de yararlanacağı bu tesisle, hem tasarruf edip hem de yeni gelirler elde edeceğimizin müjdesini vermek isterim. Keza, Kenan Evren projesi kapsamında mevcut lisenin yerine Küçükbakkalköy'de yapmayı taahhüt ettiğimiz okul inşaatın hızla ilerlediğini ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılına yetiştirileceğini ve bu şekilde projenin gerçekleşmesinin önündeki en büyük zorluklardan birinin daha aşılmış olacağını belirtirim."