-YILDIRIM HAKKINDA YAKALAMA TALEBİ İSTANUBL (A.A) - 06.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten Savcılık tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarılmasının talep edildiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk, bugün hakkında çıkarılmış olan gözaltı kararını kaldırdığı Aziz Yıldırım hakkında İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yakalama kararı çıkarılması için talepte bulundu. Bu talebin, gözaltı süresinin dolduğu göz önüne alınarak, hukuki boşluğun doldurulması ve tedavi süreci bittikten sonra Yıldırım'ın yeniden ifadeye çağrılabilmesi amacıyla yapıldığı öğrenildi. Nöbetçi Mahkeme bu talebi karara bağlayacak.