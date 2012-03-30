Bakan Yıldırım: Günün haberi belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın katıldığı bir panelde elektrikler kesildi. Bakan olayı "Günün haberi belli oldu" şeklinde yorumladı.

Yıldırım'dan önceki konuşmacının kürsüde bulunduğu sırada elektrikler kesildi. Elektrikler kesilince kameralar Yıldırım'a çevrildi.

Yıldırım'ın, yanındakilere gülerek, "Günün haberi belli oldu" dediği görüldü. Yaklaşık 3 dakika süren kesinti giderilince programa kaldığı yerden devam edildi.

Yıldırım konuşmasında programın başında yaşanan elektrik kesintisine değinerek, "Az önce bir elektrik kesintisi oldu, hepimiz şaşırdık. Ama bu da oluyor. Teknolojinin böyle sürprizleri de var. Elektrik kesildi ama internet kesilmedi. Bir nimeti kaybediyorsunuz, başka bir nimet önünüze geliyor" dedi.