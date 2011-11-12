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Yıldırım: ''Geminin yakıtı bitmek üzere'' ANKARA (A.A)

12 Kasım 2011 01:14

-Yıldırım: ''Geminin yakıtı bitmek üzere'' ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, kaçırılan ''Kartepe'' deniz otobüsünün yakıtının bitmek üzere olduğunu, yakıt ve yiyecek talebinde bulunulduğunu bildirdi. Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Geminin yakıtı bitmek üzere. Yakıt ve yiyecek talebinde bulunuldu. Ayrıca gemide meydana gelen makina arızası için gerekli aletleri istediler. Konu değerlendiriliyor. Şu anda bizim için önde olan yolcuların güvenliği. Elimizde net olmayan bilgilere göre, gemide 19 kişi var. Şu anda kaptanla irtibat kuruyoruz'' dedi. Geminin İstanbul Selimpaşa'nın 4-5 mil açıklarında bulunduğunu belirten Yıldırım, ''Niyetleri henüz net değil'' diye konuştu.  Bakan Yıldırım, gemideki personelin, ''kaptan Cumhur Tunçel, başmakinist Hüseyin Karaaslan, gemici Egemen Erdoğan, yağcı Mehmet Göktaş'' olduğunu bildirdi. Yıldırım, tanımladıkları örgüt isminin ise ''eylemci ya da eylemcilerin kendi ifadeleri'' olduğunu kaydetti.

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