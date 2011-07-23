-YILDIRIM: FIRSATÇILARI ŞİDDETLE KINIYORUM İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu olan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamasında, ''Temel hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığı bir süreçte, masumiyet ilkelerini savunan ve bu anlamda kişilerin aklanma hakkına destek veren çoğunluğa en derin şükranlarımı sunuyorum'' dedi. ''Buna karşın, savunma hakkını henüz kullanamamış insanların üzerinden fırsatçı bir anlayışla, lehlerine olacak kazanımlar peşinde koşanları, şiddetle kınıyorum'' diyen Yıldırım, ''Hakim karşısında da dile getirdiğim üzere tutuksuz yargılama hakkının tanınması halinde, hepsi iddia boyutunda olan isnatlara karşı gerçeğin ortaya çıkmasını kolaylıkla sağlayabiliriz'' ifadelerini kullandı. -''KULÜBÜMÜZE DE ZARAR VERMEYE BAŞLAMIŞTIR''- Savunma haklarını kullanamamalarının sarı-lacivertli kulübe de zarar vermeye başladığını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti: ''Tek taraflı iddialar üzerinden yapılan yorumlarla bizler ve kulübümüz suçlu ilan edilmeye çalışılmaktadır. Ben ve arkadaşlarımın tutukluluğu, kulübümüzün savunma hakkını kullanmasını zorlaştırmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu, iddianamenin en önemli delil olduğunu savunmaktadır. Oysa ki, iddianame adı üzerinde olduğu şekilde sadece iddialardan ibarettir. Aslolan, iddianameye karşı savunma sonucunda verilecek mahkeme kararıdır. TFF bünyesinde oluşturulan kozmik oda denilen oluşuma, Fenerbahçe Spor Kulübü ve şahsım, aleyhimde iddia ve emniyet birimlerince oluşturulmuş dokümanlar sunulacağını, basın yayın organlarından öğrenmiş bulunmaktayım. Şu ana dek nelerden ibaret olduğunu ve hukuka uygun olup olmadıkları konusunda hiçbir bilgi sahibi olmadığımız, hakkında 'gizlilik kararı' bulunan bu belgelere karşı, gerek şahsımın gerekse kulübümün inceleme yapmasının sağlanmaması, bu konuda savunmamızı dinlemeksizin karar verilmesi, hukukun en temel ilkelerine aykırıdır. Emin olun ki, yapılacak yargılama sonucunda, şahsımın ve arkadaşlarımın aklanacağına olan inancım tamdır. Fenerbahçe Spor Kulübü ve yönetimi, asla hukukun dışına çıkmamıştır. Verilmeyecek tek bir hesabımız yoktur.'' -''ADLİ KONTROL HAKKININ BİZLERE DE TANINMASI...''- Aziz Yıldırım, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamısını şöyle tamamladı: ''Bugün gözaltında tutulmam, polisin kendi internet sitesinde yayınladığı bilgiler, basın açıklamalarıyla, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bilgi kirliliği oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu noktada, sadece savunma hakkımızı eksiksiz kullanmak yeterli olacaktır. Hazırlık soruşturması sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü, delillerin yüzde 99'unun toplandığını ifade etmiştir. Soruşturma savcısı alınan ifadesinin ardından, Sayın Sadri Şener için 'adli kontrol tedbiri uygulamasına' karar vererek Sayın Şener'i tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakmıştır. Şahıslarımıza ve bu bağlamda kulübümüze yönelik asılsız iddialara karşı kulübümüzün gerçek anlamda savunulabilmesi için soruşturma dosyasında daha önce yapılan adli kontrol hakkının, bizlere de tanınması hakkaniyete uygun olacaktır.'' (BÜL-ÇET-MTE)