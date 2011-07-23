Yıldırım: Fırsatçıları şiddetle kınıyorum

T24 - Şike soruşturmasında tutuklanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, savunma hakkını henüz kullanmadığını belirterek, “Fırsatçı bir anlayışla, lehlerine olacak kazanımlar peşinde koşanları şiddetle kınıyorum” dedi.



Futbolda şike soruşturması kapsamında Metris Cezaevi’nde tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.



Aziz Yıldırım’ın Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi devam ediyor.



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kulübün internet sitesinde bir açıklaması yer aldı.



Yıldırım, açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Temel hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığı bir süreçte, masumiyet ilkelerini savunan ve bu anlamda kişilerin aklanma hakkına destek veren çoğunluğa en derin şükranlarımı sunuyorum.



Buna karşın; savunma hakkını henüz kullanamamış insanların üzerinden fırsatçı bir anlayışla, lehlerine olacak kazanımlar peşinde koşanları, şiddetle kınıyorum. Hakim karşısında da dile getirdiğim üzere tutuksuz yargılama hakkının tanınması halinde, hepsi iddia boyutunda olan isnatlara karşı gerçeğin ortaya çıkmasını kolaylıkla sağlayabiliriz.



Bugün üzülerek görüyorum ki; savunma hakkını kullanamamamız Kulübümüze de zarar vermeye başlamıştır. Tek taraflı iddialar üzerinden yapılan yorumlarla bizler ve kulübümüz suçlu ilan edilmeye çalışılmaktadır. Ben ve arkadaşlarımın tutukluluğu, Kulübümüzün savunma hakkını kullanmasını zorlaştırmaktadır.



Türkiye Futbol Federasyonu, iddianamenin en önemli delil olduğunu savunmaktadır. Oysa ki; iddianame adı üzerinde olduğu şekilde sadece iddialardan ibarettir. Aslolan; iddianameye karşı savunma sonucunda verilecek mahkeme kararıdır. TFF bünyesinde oluşturulan kozmik oda denilen oluşuma, Fenerbahçe Spor Kulübü ve şahsım, aleyhimde iddia ve emniyet birimlerince oluşturulmuş dokümanlar sunulacağını, basın yayın organlarından öğrenmiş bulunmaktayım.



Şu ana dek nelerden ibaret olduğunu ve hukuka uygun olup olmadıkları konusunda hiçbir bilgi sahibi olmadığımız, hakkında ’GİZLİLİK KARARI’ bulunan bu belgelere karşı, gerek şahsımın gerekse Kulübümün inceleme yapması sağlanmaması; bu konuda savunmamızı dinlemeksizin karar verilmesi, hukukun en temel ilkelerine aykırıdır. Emin olun ki; yapılacak yargılama sonucunda, şahsımın ve arkadaşlarımın aklanacağına olan inancım tamdır. Fenerbahçe Spor Kulübü ve yönetimi, asla hukukun dışına çıkmamıştır. Verilmeyecek tek bir hesabımız yoktur.



Bugün gözaltında tutulmam, polisin kendi internet sitesinde yayınladığı bilgiler, basın açıklamalarıyla, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bilgi kirliliği oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu noktada, sadece savunma hakkımızı eksiksiz kullanmak yeterli olacaktır. Hazırlık soruşturması sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü, delillerin %99’unun toplandığını ifade etmiştir. Soruşturma savcısı alınan ifadesinin ardından, Sayın Sadri Şener için ’adli kontrol tedbiri uygulamasına’ karar vererek Sayın Şener’i tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakmıştır. Şahıslarımıza ve bu bağlamda Kulübümüze yönelik asılsız iddialara karşı Kulübümüzün gerçek anlamda savunulabilmesi için soruşturma dosyasında daha önce yapılan adli kontrol hakkının, bizlere de tanınması hakkaniyete uygun olacaktır.



Saygılarımla,

Aziz Yıldırım

Başkan”



