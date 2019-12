-YILDIRIM: ''FENERBAHÇE TUZAĞA DÜŞMEYECEK'' İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, futbol takımının başarılarının bazı kesimleri rahatsız ettiğini ve çeşitli senaryoların üretilmeye başlandığını savunarak, ''Fenerbahçe Kulübü, asla içine çekilmeye çalışıldığı tuzaklara düşmeyecektir'' dedi. Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün aylık resmi yayın organı Fenerbahçe Dergisi'nin 98. sayısındaki başyazısında, geçen ay kulübe atılmaya çalışılan her iftiraya kulüp asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun sözcülüğünde yaptıkları basın toplantısında gereken cevapları verdiklerini vurgulayarak, ''Fenerbahçe Kulübü, asla içine çekilmeye çalışıldığı tuzaklara düşmeyecektir. Bu tuzakları kurgulayanların, kazdıkları kuyulara düştüklerini, tüm spor kamuoyu yakın zamanda görecektir'' ifadelerini kullandı. Başarının, inanç ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak adına, kenetlenmiş olarak yollarına devam ettiklerini kaydeden başkan Yıldırım, Fenerbahçe camiasının, takımının başarılı olacağına sonuna kadar inanmakta olduğunu söyledi. Taraftarlarından küfür ve kötü tezahürat konusuna dikkat etmelerini isteyen Yıldırım, şöyle devam etti: ''Şampiyonluk hedefine kilitlenmiş ve inanmış olan takımımızın, motivasyonunu kaybetmemesi ve bu yolda emin adımlarla yürümesi, taraftarımızın sonsuz desteği ile mümkün olacaktır. Takımımızın, ligin geri kalan maçlarında sahaya yalnız çıkmaması, sahamızın kapanmaması adına, taraftarımıza büyük görevler düşmektedir. Taraftarlarımız Beşiktaş, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Galatasaray maçlarında gösterdiği hassasiyeti lig sonuna kadar sürdürmelidir. Kendilerine gösterdikleri özenden dolayı teşekkür ederken bu zorlu süreçte yapılacak bir hatanın bedelinin, çok ağır olabileceğini de hatırlatmak istiyorum. Tüm taraftarlarımızın, bu konuya dikkat etmelerini, önemle belirtiyorum.'' -''EN BÜYÜK ŞİRKETLER ARASINDA YERİMİZİ ALDIK''- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, dergideki yazısında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören Fenerbahçe Sportif A.Ş. hisselerinin, İMKB'nin en güçlü 30 şirketinin bulunduğu İMKB 30 Endeksi Şirketleri arasına girdiğini belirtti. Kalıcı başarıların, güçlü mali yapı ile elde edilebileceğini, her fırsatta dile getirdiğini hatırlatan başkan Yıldırım, şunları kaydetti: ''Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ile göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, mali açıdan güçlü bir Fenerbahçe yaratmak adına çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bugün, her branşta elde ettiğimiz ulusal ve uluslararası başarılar ile bu çalışmalarımızın meyvesini alırken; kulübümüz, finans sektöründe de önemli ilerlemeler kat ediyor. Kulübümüzün, İMKB'de işlem gören Fenerbahçe Sportif A.Ş. hisseleri, İMKB'nin en güçlü 30 şirketinin bulunduğu İMKB 30 Endeksi Şirketleri arasına girmiştir. Türkiye'nin en büyük spor kulübü olarak; Türkiye'nin en büyük ve değerli şirketleri arasında da yerimizi aldık. Mali alanda yaşanan bu gelişmeler, kulübümüzün geleceğinin teminat altına alındığını bizlere göstermektedir. Bu başarılarımızla, mutluluk ve gururu bir arada yaşıyoruz.''