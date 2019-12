-YILDIRIM: FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI İSTANBUL (A.A) - 01.12.2010 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarını kayıpsız geçmeyi amaçladıklarını belirterek, ''Fenerbahçe, yine şampiyonluğun en büyük adayıdır. Taraftarı ile birlikte bu hedefe ulaşabilecek güce ve inanca sahiptir'' dedi. Sarı-lacivertli kulübün aylık resmi yayın organı Fenerbahçe Dergisi'nin aralık sayısında ''Her alanda benzersiz olmak adına yatırımlarımıza devam ediyoruz'' başlığı altındaki başyazısında camiaya seslenen Aziz Yıldırım, umut dolu mesajlar verdi. Özellikle amatör şubelerde gurur verici galibiyetler aldıkları bir ayı geride bıraktıklarını anlatan başkan Yıldırım, ''Futbolda da takımımız, yine zirvenin en yakın takipçisi olarak, ligin son haftalarında kalan tüm maçları kazanıp devreyi kayıpsız kapatmayı amaçlıyor. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza bu noktada güvenimiz tam. Taraftarımızın da desteği ile kalan maçlarımızı kazanarak şampiyonluk yolunda önemli avantajlar elde etmeyi umuyoruz'' ifadelerini kullandı. -''ALEX, KULÜBÜMÜZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEKTİR''- Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı'nın 1959'da başlayan lig tarihinde 3000 gole ulaştığını hatırlatan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynadıkları Bucaspor maçında takım kaptanı Alex de Souza'nın 3000. golü attığını belirterek, şunları kaydetti: ''Bir hafta önce de Fenerbahçe forması altında 100. golünü atan Alex de Souza'yı, tüm Fenerbahçe taraftarı adına bir kez daha yürekten tebrik ediyor ve formamızı giymeye başladığı ilk günden bu yana yaptıkları için kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Kocaman'ın da dediği gibi Alex de Souza takımımıza katkıda bulunduğu sürece, kulübümüze hizmet etmeye de devam edecektir. Buna karşın basında belirli bir kesimin sürekli olarak Sayın Kocaman ile Alex de Souza ile arasında sorun varmış gibi haberler yapmasını anlamak mümkün değildir. Bu tür haberler, takımımıza nifak tohumları serpmek ve takım içinde huzursuzluk yaratmak amacıyla yapılan kasıtlı ve çirkin girişimlerdir. Bunu yapmaya çalışanlar, dün olduğu gibi bugün de başarılı olamayacak ve takımımızı şampiyonluk yolundan çeviremeyeceklerdir. Fenerbahçe, yine şampiyonluğun en büyük adayıdır. Taraftarı ile birlikte bu hedefe ulaşabilecek güce ve inanca sahiptir. Amacımız, sezon sonunda taraftarımız ile birlikte şampiyonluk kupasını kaldırmaktır.'' -AMATÖR ŞUBELERDE HEDEF, AVRUPA'DA KUPA KALDIRMAK- Mücadele ettikleri amatör branşlarda, bu sezon, tıpkı geçen sezon olduğu gibi şampiyonluk ve Avrupa kupalarında başarı hedefleriyle yola çıktıklarını kaydeden kulüp başkanı Yıldırım, ''Geçen sezonu tüm branşlarda şampiyon olarak tamamlayan takımlarımızın bu sezon hedefinde Avrupa'da da kupalar kaldırmak var'' dedi. Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçe Ülker Erkek Basketbol Takımımız, THY Avrupa Ligi'nde grubunda lider olarak mücadelesine devam ediyor. Rakiplerini birer birer yenen ve sadece bir mağlubiyeti olan takımımızın galibiyet serisini sürdüreceğine ve dörtlü finale kalacağına yürekten inanıyoruz. Takımımız, taraftarımızın Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu'nda oluşturduğu atmosfer ve verdiği müthiş destek ile dörtlü final hedefine hiç de uzak değil'' ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın Cannes kentinde İtalyan Bergamo takımına yenilerek Avrupa ikincisi olan Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı'nın, bu sezon Şampiyonlar Ligi ilk maçında Bergamo'dan adeta geçen sezonun rövanşını aldığını vurgulayan başkan Yıldırım, ''İstanbul'da oynanan grubun ilk maçında kızlarımızın Bergamo'yu 3-0 gibi bir skorla yenmesi, takımımızın bu sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasının en büyük adayı olduğunu herkese gösterdi. Sezona Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'u yenerek Süper Kupa ile başlayan bayan voleybol takımımızın, bu sezon bizlere yine büyük mutluluklar yaşatacağına eminiz'' şeklinde görüşlerini aktardı. Erkek voleybol takımının bu sezonki en büyük hedeflerinin Türkiye şampiyonu olması ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de dörtlü finale yükselmesi olduğunun altını çizen Aziz Yıldırım, bayan basketbol takımının da gerek Türkiye'de, gerekse Avrupa'da başarılı sonuçlar almaya, kendilerine zaferler kazandırmaya devam ettiğini belirtti. -BASKETBOL MAÇINDAKİ TARAFTAR DESTEĞİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ- Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı'nın, Caferağa Spor Salonu'nda ezeli rakibi Galatasaray Medical Park'ı geriden gelerek yendiği derbi maçta sarı-lacivertli taraftarların verdiği büyük desteğin galibiyette büyük rol oynadığını vurgulayan başkan Yıldırım, ''Büyük Fenerbahçe taraftarı, takımına nasıl sahip çıktığını bir kez daha gösterdi, takımımızın geriye düştüğü anlarda bile bir an olsun desteğini kesmedi ve kızlarımızı galibiyete taşıdı. Salonu dolduran taraftarlarımızın, bu noktada tüm Fenerbahçe camiasına güzel bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum'' dedi. Yıldırım, dergideki yazısında ''Pazar akşamı bayan basketbol takımımızın galibiyetinde itici güç olan taraftar desteğinin, başta futbol maçlarımız olmak üzere takımlarımızın tüm müsabakalarında tekrarlanmasını diliyoruz. Maçlarda sadece şarkılar söyleyerek takımımızı motive etmek rakibimizi ise baskı altında tutmak mümkün değildir. Tarihimize bakıldığında da 3-0 geriye düştüğümüz maçlarda, inanılmaz geri dönüşlerimizin olduğunu ve bu geri dönüşlerin, taraftarımızın takımın bir parçası haline gelmesi ile mümkün olduğu görülecektir'' ifadelerini kullandı. -TESİSLEŞME ÇALIŞMALARI- İnşaatı devam eden Fenerbahçe Ülker Arena Spor Salonunun tamamlandığında çok daha fazla sarı-lacivertli taraftarın basketbol ve voleybol maçlarına gelme şansına sahip olacağını ve her maçta salonu dolduracağını kaydeden Aziz Yıldırım, ''Bu noktada, yaptığımız bu yatırımın da ne kadar doğru bir hamle olduğunu görmek bizleri ayrıca gururlandırıyor. Amacımız, önümüzdeki yıl tüm maçlarımızın Fenerbahçe Ülker Arena'da oynanmasıdır. Salonumuzun inşaatının 2011 Haziran ayı sonlarına doğru bitmesini ve gelecek sezona hazır olmasını hedefliyoruz'' şeklinde görüşlerini aktardı. 2011'in bahar aylarında, Topuk Yaylası'nda inşası devam eden kamp tesisinin de devreye gireceğini, başta profesyonel futbol takımı olmak üzere tüm takımlarının yeni sezon hazırlık kamplarını bu tesislerde yapmasını hedeflediklerini kaydeden başkan Yıldırım, bu tesisin, takımların sezona daha iyi hazırlanmasına vesile olurken, her yıl hazırlık kampları için harcanan milyonlarca liranın da kulübün kasasında kalmasını sağlayacağını aktardı. -FENERBAHÇE RADYO GELİYOR- Fenerbahçe Kulübü'nü her alanda rakipsiz ve benzersiz kılmak adına çalışmalarına ve yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Aziz Yıldırım, kulübün resmi radyosunu yayına sokmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı. Yıldırım, ''Taraftarlarımız tarafından beğeni ile takip edilen FB TV'nin ardından çok yakında kulübümüzün resmi radyosunu da yayına sokacağız. Bu noktada, çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Aralık ayının ilk günlerinde test sinyallerini yayınlamaya başlayacak olan ve İstanbul'da 97.0 frekansından yayın yapacak radyomuz, ilk etapta Marmara Bölgesi'nde dinlenebilecek. İleride yayın ağını genişletmeyi hedeflediğimiz radyomuz ile daha fazla taraftarımıza ulaşmayı amaçlıyoruz'' ifadelerini kullandı. Taraftarlara daha kolay ulaşabilmek ve onlarla temasta olabilmek adına, iletişim departmanının yürüttüğü bir çalışmanın da yeni yılın ilk aylarında devreye gireceğini kaydeden Aziz Yıldırım, ''Taraftarlarımız, günümüzün en önemli mecrası olan internet ve bu mecrada oluşturulan sosyal ağlar üzerinden geliştirilen projeler sayesinde kulübümüz ile çok daha kolay ve etkili yollarla iletişim kurabilecek. Projelerimiz devreye girdiğinde, taraftarımız ile 24 saat iletişim halinde olarak, beklentilerine daha fazla yanıt verebileceğiz'' şeklinde görüşlerini belirtti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, dergideki başyazısını, ''Camiamızın ve ulusumuzun yeni yılını kutluyor, 2011 yılının da Fenerbahçemiz için başarılar ile dolu bir yıl olmasını diliyorum'' şeklinde sonlandırdı.