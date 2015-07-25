Yıldırım: Fenerbahçe gömü bulmadı, 3. köprü ile 3. havaalanı arasında gömü var, isteyen gidip bulabilir

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, transferlere yaptıkları harcamalarla ilgili spor kamuoyundaki "Fenerbahçe gömü mü buldu?" değerlendirmelere yönelik "Fenerbahçe gömü bulmadı ama gömü bulmak isteyenlere tavsiyem var; 3. köprü ile 3. hava alanı arasında 50 kilometre fark var. Hem sağında hem solunda her tarafta gömü var, isteyen gidip bulabilir" dedi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen kulübün olağan yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Yıldırım, spor kamuoyunda "Fenerbahçe gömü mü buldu?" şeklinde yapılan tartışmaya değinerek, transferle ilgili bütün harcamaları kulübün kaynaklarından yaptıklarını söyledi.

Genel sekreter ve basın sözcüsü Mahmut Uslu'nun başka bir kulüp için söylediği bu sözün dönüp kendilerine geldiğini vurgulayan başkan Yıldırım, "Fenerbahçe gömü bulmadı ama gömü bulmak isteyenlere tavsiyem var; 3. köprü ile 3. hava alanı arasında 50 kilometre fark var. Hem sağında hem solunda her tarafta gömü var, isteyen gidip bulabilir oradan. Biz Fenerbahçe'nin kaynaklarını kullanıyoruz. Son bir ay içinde 52 milyon avro nakit ödeme yaptık" diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu 52 milyon avronun 10 milyonunu, bir yıl sonra ödeyecekleri teminat mektuplarının sıkıntısından dolayı bankadan aldıklarını belirten Yıldırım, "42 milyon avroyu Fenerbahçe'nin kaynaklarından harcadık. Nedir kaynaklar? Federasyondan aldığımız para, statta sattığımız kombinelerin geliri. Tahminim 40 bine ulaşacak kombine. Yaptığımız bazı anlaşmalar var. Sportif AŞ'nin resmi yaptığı anlaşmalardan gelen gelirler var" ifadelerini kullandı.

Geride kalan sezonun ardından takımdan gönderilen futbolcuların kalmalarının kulübe 18 milyon avroya mal olacağını anlatan Aziz Yıldırım, şöyle devam etti:

"Emenike'nin gitmesiyle beraber bu para 22 milyon 900 bin avro olarak bize geri dönmüş oldu. Birkaç oyuncunun daha ayrılması durumunu düşünürsek 26 milyonluk bir bütçe düşüşü olacak. Yeni transferlere bu sene 24 milyon avro maaş ödeyeceğiz. Toplam 34,5 milyon avro da bonservis bedeli ödedik. Bonservisin 20 milyon avrosu bu sene ödenecek. Bütün paralar kulüp kasasından çıkmıştır, Sportif AŞ'den çıkmıştır. Başka bir yerden borç veya herhangi bir yerden, şahıs, kişi, Aziz Yıldırım da dahil olmak üzere kimseden para alınmamıştır. Geçen yıl 42 milyon avroya yakın futbolculara para ödedik. Bu yıl bütün futbol takımına 47 milyon 305 bin avro artı 2 milyon lira ödeyeceğiz."

Paraları olduğunu, gerekirse yine transfer yapacaklarını belirten Aziz Yıldırım, "Bundan kaçmayız" dedi. Gelecek mart ayında ödenmek üzere 100 milyon liralık tahvil borçları olduğunu aktaran Yıldırım, bu borcun 1 milyon üye projesinden gelen parayla kapatılacağını belirtti.

Stat ve formayla ilgili sponsorluk konusunda çalışma yapıldığını kaydeden Yıldırım, "Formayla ilgili yapılan çalışmada bedel bizim kullanmamıza bağlı olarak büyüyecek. Sabit bir rakamda anlaşmayacağız. Pazartesi günü bu konuşmalar başlayınca anlatacağız. Buradan gelecek parayla da hesabımıza göre bir yıl içinde 70-80 milyon dolarlık Sportif AŞ'nin borcu kapatılacak. Ayrıca 70 milyona aldığımız arazinin bugün değeri artmıştır, 100'ün üzerine çıkmıştır ama ödemeleri devam ediyor" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Spor Kulübü ve Sportif AŞ'nin 25 milyon taraftarın üzerine kurulduğunu vurgulayan Yıldırım, sıkıştıkları zaman dertlerini 25 milyon taraftara anlatabildiklerini ve onları sıkıntıların giderilmesi için yardıma davet edebildiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Basın veya diğer kulüpler rahat olsunlar. Bizim nereye dayanacağımız belli. Zaten kulüp kurumsal olarak idare edilmeye çalışılıyor. Tam kurumsal yapamazsınız. Yaparsanız bu ilişkiler biter, bu şekildeki tüzük ve bu şekildeki kurulmuş kulüpler ortadan kalkar, şahısların kulüpleri olur. Eğer ailesel veya şahsın kulübü olursanız o zaman kurumsal olursunuz. Tek başınıza karar verirsiniz, her şeyi de yaparsınız o anlamda kurumsal olursunuz. Spor kulüpleri ancak bu şekilde kurumsal olur."

‘Erkek basketbol takımı 10 milyon avro açık veriyor’

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bütçesinin 10 milyon avro açık verdiğini bildiren Yıldırım, taraftarı kombine bilet satın almaya çağırdı. Yeni sezondaki hedeflerinin de THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e gitmek olduğunu anlatan Yıldırım, bunun için iyi yatırım yaptıklarını kaydetti.

‘Voleybolda yayın belgesini vermeyeceğiz, bizi ligden atsınlar’

Türkiye Basketbol Federasyonu ile reklam, Türkiye Voleybol Federasyonu ile maçlarının naklen yayını konusunda yaşadıkları anlaşmazlığı dile getiren Aziz Yıldırım, voleybolda federasyona rest çekti. Voleybolda yayın belgesini federasyona vermeyeceklerini belirten Yıldırım şöyle konuştu:

"Basketbolda, voleybolda federasyonlar artık kulüplerin ortakları oldular. Yönetmek değil, para kazanma yeri haline geldiler. Basketboldaki reklamların yüzde 50'sini kendileri almışlar satıyorlar. Sözde bize iade ediyorlar para diye ama öyle bir şey yok, bunu kaldırdım. Voleybolda da aynı şekilde yayın haklarını D-Smart'a vermişler. Biz de yazı yazdık, 'Ne kadar para düşüyor bize?' diye geçen sene. Bize, 'Bu para bize yetmiyor, size yok' diye yazmışlar. O zaman bizim maçları da yayınlayamayacaklar. 'Yayın belgesini vermezseniz sizi ligden atarız' diyorlar. Vermeyeceğiz, bizi ligden atsınlar. Hadi bakalım göreceğiz."

Milli takım antrenörleri konusu

Milli takımlarda görev yapan antrenörlerin kulüp takımlarında da görev yapmalarına karşı olduklarını kaydeden başkan Yıldırım, bu konuda gerekeni yapacaklarını söyledi. Oyuncuların beyinlerinin yıkandığını savunan Yıldırım, "Milli takımda oynamak için oyuncuların beyinleri yıkanıyor ve olmayacak oyuncular takım değiştiriyor. Buna karşıyız. Yakında bununla ilgili gerekenleri yapacağız" diye konuştu.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda tribünlerdeki bütün blokları taraftara açtıklarını anımsatan Yıldırım, çok sayıda taraftardan şikayet geldiğini belirterek, her taraftarın kendi yerinden maçları izlemesini istedi. Yıldırım, tribünde sorun çıkaranlara yaptırım uygulayacaklarını vurgulayarak, "Kale arkasında insanlar ortaya toplanıyor, diğer bilet alanları rahatsız ediyorlar. Onlara çağrım, bunları yapmayın, herkes yerinden izleyecek. Bunun dışında hareket edecekleri uyarıyorum, bütün kombinelerini iptal ederim, bilsinler. Birbirimizin haklarına saygılı olalım" ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor maçı dönüşü takımın uğradığı silahlı saldırıya değinen Yıldırım, bu olayın aydınlatılmasının sporu karanlıktan kurtaracağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Toplumda kargaşanın daha da büyümesini yaratan nedenlerin birisi de Rize olayıdır. Rize olayı aydınlanmadığı müddetçe bu, tarihte faili meçhul cinayet anlamında devam edecektir. Orada bir cinayet işlenmeye çalışılmıştır. Devletten bunu bekliyoruz. Maalesef görüyoruz ki kapatılmaya çalışılıyor. Bir an önce faillerin bulunmasını devletten istiyoruz. Türkiye'nin birlik ve beraberliğe, bütün siyasilerin de artık 'ben, sen' kavgalarını bırakarak bu ülkenin yaşaması için geçmişte olanları bırakıp, başımıza gelecekleri çözüp, olayların önüne geçip ondan sonra hesaplaşmayı yapmalarını da tavsiye ederiz. Ülkede mutlu olmak istiyoruz, mutlu yaşamak istiyoruz."

Vefa Küçük: Aziz Yıldırım döneminde kulüp çağ atlamıştır

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Başkanımızın döneminde, her zaman söylediğim gibi kulübümüz çağ atlamıştır. Çıtayı olabildiğince yukarılara taşımıştır. İnşallah önümüzdeki dönemde kendi taşıdığı çıtayı mutlaka yukarılara doğru götürmeye gayret sarf edecektir. Bu uzun ve meşakkatli yolda başkanımıza ve yönetim kurulumuza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

'Şampiyonluğu kendi ellerimizle kaybettik'

Sarı-lacivertli futbol takımının 2014-2015 sezonundaki performansı hakkında öz eleştiride bulunan Vefa Küçük, ''Belki de kendi ellerimizle şampiyonluğu kaybettik, bu bir öz eleştiridir. Yönetimimizin son bir aydır yaptığı faaliyetleri ve transferleri yakından takip ediyoruz. Yeni bir başlangıç, yeni bir dönem, yeni bir kadrolaşma, bize layık olan, kulübümüze yakışan yeni bir yapı, başkan ve yönetim kurulu tarafından büyük bir titizlikle ve gayretle kurulmaya başlandı. İnşallah bunun meyvelerini bu sezon görürüz ve hak ettiğimiz şampiyonluğu yeni sezonda yakalarız" dedi.

Şekip Mosturoğlu: Ülker göğüs reklamı ile iki yıl desteğini sürdürecek

Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı'nın yeni sezonda Fenerbahçe adıyla yarışmalara katılacağını, Ülker'in forma göğüs reklamı ile iki yıl süreyle desteğinin devam edeceğini aktaran asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Ülker Sports Arena'nın işletmesiyle ilgili Ülker ile olan sözleşmenin de karşılıklı sonlandırıldığını ifade etti.

Salonun işletmesinin kulüp tarafından yapılacağını, sarı-lacivertli tüm basketbol ve voleybol takımlarının müsabakalarını bu salonda yapacağını ifade eden Mosturoğlu, futbol takımında da teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde kurulan yeni kadroyla başarılara imza atılacağını söyledi,.

Mosturoğlu, Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, yerleşkenin Silivri'de olacağını belirtti.

Sözleşmeleri biten sarı-lacivertli futbolcularla ilgili de konuşan Mosturoğlu, ''Uzun yıllar kulübümüze başarıyla hizmet eden, her biri iyi sporcu ve iyi insanlar olan futbolcularımız Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Mert Günok, Bekir İrtegün, Egemen Korkmaz, Pierre Webo ve Dirk Kuyt takımımızdan ayrılmıştır. Kulübümüzün şanlı tarihine geçen bu büyük futbolculara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

F.Bahçe Spor Kulübü Derneği'nin toplam borcu 285 milyon 625 bin 69 lira

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin toplam borcunun 285 milyon 625 bin 69 lira olduğu, bu meblağda bağlı ortaklıklardan olan alacaklar ve borçlar ile eski ve yeni yöneticilere olan borçların dahil olmadığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulübün ilk 6 aylık dönemde 115 milyon 635 bin 142 lira gelir elde ettiği, 130 milyon 930 bin 853 lira da gider yaptığı, bu tutarlara göre 15 milyon 295 bin 710 lira gider fazlası oluştuğu kaydedildi.