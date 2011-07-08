'Yıldırım federasyondan aldığı 5 milyon lirayı şikede harcadı!'

T24



Para aracılara verildi

Ayşe'yi tatile çıkardı





Milliyet gazetesindenimzalı habere göre, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nca koordine edilen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen soruşturmada, polisin savcılık ve mahkeme talimatlarıyla yaptığı tespitler ve delillendirmeler sonrasında henüz bir çok bilginin kamuoyuna yansımadığı anlaşıldı.Şike soruşturması dosyasının en önemli bölümlerinden birisini, Futbol Federasyonu’ndan Fenerbahçe’ye aktarılan parasal kaynağın bir bölümünün şike faaliyetlerinde kullanılması oluşturdu. Bu çerçevede, polisin takiplerinde çok önemli bilgilere ulaşıldı.Dosyada yer alan bilgilere göre, Özgener, feredasyon seçimlerinde Yıldırım’ın desteğini alabilmek için Yıldırım’a yasal ya da yasadışı her türlü desteği vermeye çalıştı. İddiaya göre Yıldırım, federasyondan istediği anda rahatlıkla kulubüne para aktarabilmekteydi. Yıldırım, bu paraların bir kısmını şike faaliyetlerinde kullandı.- Yıldırım, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak 19 Nisan 2011’de Ankara’ya gitti. Yıldırım, Başbakan Erdoğan’dan, FB tesislerinde kullanacağını belirterek, 5 milyon TL federasyon yardımı talep etti. Erdoğan’ın bu talebe olumlu cevap verdiğini Yıldırım daha sonra Özgener’e iletti. 21 Nisan 2011 günü de Özgener, Yıldırım’a paranın onaylandığı bilgisini verdi.- Bu paranın kulübe aktarılmasından sonra 29 Nisan 2011’de kulubün Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan, Fenerbahçe’nin oynayacağı maçlar için şike faaliyetleri yürüten kişileri tek tek yanına çağırıp görüşme yaptı. Bu görüşmelerde, federasyondan alınan paradan şike faaliyetlerinde kullanılmak üzere aracılara para verildiği saptandı.- Yelkovan ilk olarak Olgun Peker ile birlikte hareket eden Sami Dinç’e şike faaliyetlerinde kullanımak üzere para vereceğini, Şekip Mosturoğlu’na, “Sami bana gelebilir, Ayşe tatile çıksın” şifresiyle bildirdi.Daha sonra İlhan Ekşioğlu’nu yanına çağıran Yelkovan, şike faaliyetlerinde yeralan Ali Kıratlı’ya ödeme yapmak üzere para verdi. Son olarak Bülent İşçen’in aracılığıyla Ahmet Çelebi ve Abdullah Başak’a para ödemesi yapıldı.- Teknik takiplerde, Yıldırım’ın özel girişimleri sonrasında 5 Nisan 2011’de federasyondan alınan ödeneğin 200 bin lirası Eskişehir-Fenerbahçe maçı için şike parası olarak kullanıldı.