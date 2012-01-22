-Yıldırım: ''Esenboğa'ya bir pist daha yapacağız'' ANKARA (A.A) - 22.01.2012 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanına bir pist daha yapacaklarını belirterek, ''O zaman 2060'a kadar Ankara'da artık hava taşımacılığıyla ilgili bir kapasite sorunu yaşanmayacak'' dedi. Bakan Yıldırım, Mimar ve Mühendisler Grubu ile Rixos Otel'de kahvaltılı toplantıda, ''Ekonomik krizle mücadelede ulaştırma yatırımlarının yeri'' konulu bir konuşma yaptı. Esenboğa Havalimanının göreve geldiklerinde ''köy meydanı gibi'' olduğunu belirten Yıldırım, şimdi ise Ankara'nın çok güzel bir havalimanına sahip olduğunu anlattı. Esenboğa Havalimanını modernize ederken ve yeniden yapılandırırken başlarına gelmedik iş kalmadığını ifade eden Yıldırım, ''(Bu kadar büyük meydan niye yapıyorsunuz, kimlere hangi yandaşlarınızı zengin edeceksiniz) gibi demedik laf, söylenmedik söz kalmadı. Şu anda yetmiyor. Şu anda burada da beklemeler var'' dedi. O zaman burayı Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırdıklarını, verdikleri 1 milyon yolcu garantisinin ise daha ilk yılda geçtiğini belirten Yıldırım, ''Bu yatırım yapıldı ve ilk yıldan itibaren biz buradan para alıyoruz. 5 kuruş para da vermedik. Şimdi buraya bir pist daha yapacağız. O pisti de yaptığımız zaman belki ileride bir terminal daha yapılacak. O zaman 2060'a kadar Ankara'da artık hava taşımacılığı ile ilgili bir kapasite sorunu yaşanmayacak'' dedi.