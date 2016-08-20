Yıldırım: Esad muhatap alınabilir

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geçiş sürecinde "muhatap alınabileceğini" ancak ülkenin geleceğinde yeri olamayacağını söyledi.

Binali Yıldırım, İstanbul'da yabancı medya temsilcileriyle yabancı dilde yayın yapan yerli medya kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.

Reuters'a göre Yıldırım toplantıda Türkiye'nin önümüzdeki altı ay içinde Suriye'de "daha aktif rol oynayacağını" bu ülkenin "etnik temelde bölünmesine" izin vermeyeceklerini söyledi.

Başbakan, Suriye'de çözüm için İran, Körfez ülkeleri, ABD ve Rusya'nın işbirliği yapabileceğini vurguladı.

AFP ajansına göre, Başbakan toplantıda, ABD'den Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili süreci hızlandırmasını istediklerini belirtti, "ABD stratejik ortağımız, düşmanımız değil. İki ülke ilişkilerinde iniş-çıkışlar olabilir. Ancak ilişkilerimize zarar veren unsurları ortadan kaldırmalıyız" dedi.