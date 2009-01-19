Yıldırım: Ergenekon son 40 yılla ilişkili

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin gündemini sarsan Ergenekon davası ve art arda gelen operasyonların Türkiye için fırsat olduğunu belirterek, "Şu anda Türkiye büyük bir fırsat yaşıyor. Kurumlar böylece içlerine sızan virüsleri, cerahatleri temizlemek için çok önemli bir fırsat yakalamıştır" dedi.



‘Büyük fırsat’



Yıldırım bir grup gazeteciyle gerçekleştirdiği sohbette, davanın uzamasına yönelik eleştirilere dikkat çekerek "Demek ki dava çok büyük. Kökleri çok daha eskilere gidiyor. Bugünün, birkaç yılın meselesi değil. Belki son 30-40 yılın konuları birbiriyle ilintili" diye konuştu.



Yıldırım, olayı aydınlatmak için bazı sorgulamalar yapmanın gerekli olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Kurumlar içinde, kurumlar adına bazı kişilerin 'memleket, vatan' söylemleriyle yanlış işler yaptığını bugün cümle alem kabul ediyor. Bunun ortaya çıkması lazım. Peki bunlar neden oldu? Tamamen bir otorite boşluğundan."



Türkiye'nin, büyük bir fırsat yaşadığını savunan Yıldırım, "Kurumlar içlerini, sızan virüsleri, cerahatleri temizlemek için önemli bir fırsat yakaladı" dedi.

