Yıldırım: Erdoğan'ı partiye davet edeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğiyle bazı maddelerin hemen yürürlüğe gireceğini hatırlattı ve "Resmi sonuçların ilan edilmesiyle beraber kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz" dedi.

Referandumda oylanan anayasa değişikliklerini MHP ile ortak hazırlandığını vurgulayan Yıldırım "Sonuçlardan sonra kimin ne kadar destek verdiğini sorgulamaya kalkmak, abesle iştigal. Bu, Sayın Bahçeli'nin de Meclis görüşmelerinde dediği gibi kim kabul etti, kim reddetti; bunu mercekle aramak lazım. Böyle bir şey olmaz" diye konuştu.

Referandumdan sonraki ilk grup toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, "Sandıktan çıkan bu sonuçla Türkiye, kazanmıştır. Millet kazanmıştır. Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Bu sonuç, yeni bir dönemin başlangıcıdır. Kazanan, sadece 'evet' kampanyasına destek veren 25 milyon 154 bin 257 vatandaşımız değildir.Çünkü Türkiye kazanmıştır, millet kazanmıştır, demokrasimiz güçlenerek, bu halk oylamasından kazançlı çıkmıştır" dedi.

Sandıktan çıkan sonuca herkesin saygı duyması gerektiğinin altını çizen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "'Şaibe' söylentileri yayarak, halk oylaması sonucuna gölge düşürmeye çalışmak; beyhudedir, boştur. Millet iradesi özgürce sandığa yansımış ve bu iş, bitmiştir" ifadelerini de kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de referandum sonuçları sonrasında MHP seçmeninin yüzde 80'inin 'hayır' oyu verdiği iddialarına "Yüksek Seçim Kurulu acilen bir çalışma yapmalıdır. Eğer imkan varsa evet yada hayır tercihlerinin hangi partilere ait olduğunu ölçen bir mekanizma bulunuyorsa kurulan tüm sandıklarda tercihi evet olan MHP'li seçmenlerin sayısı ortaya çıkarılmalıdır. Oy mu kaybettik, oy mu kazandık belli olmalıdır." dedi.

Bahçeli "Kazanan demokratik seçimini yaparak hayır veya evet diyen tüm vatandaşlarımızdır. Kazanan Türkiye'dir. Kazançlı çıkan bayraktır, devlettir, vatandır, milli namus ve haysiyettir. Kaybedenler kulübü ise oldukça karışık, kalabalık ve karmaşıktır. 16 Nisan'da; FETÖ yerle bir olmuştur. "Evet çıkarsa bittikö diye feveran eden PKK hapı yutmuş, sonu görünmüştür. PYD-YPG kaybetmiş, HDP dağılmış, DHKP-C darbeyi yemiştir. CHP ise yine baltayı taşa vurmuştur." ifadelerini kullandı.

16 Nisan'dan sonra Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını kaydeden Bahçeli şunları ayrıca "CHP'nin zorlaması, 16 Nisan'ı sabote etmeye çabalaması müflis ve yenik bir anla ışın tezahürüdür. Sandıkta sonuç alamayanlar, şanslarını masa başında denemektedir. Demokrasiden umudunu kesenler sokağa oynamaktadır." diye de konuştu.